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Российский блогер с неприкрытым злорадством прокомментировал взрыв дома на Позняках

Российский блогер с неприкрытым злорадством прокомментировал взрыв дома на Позняках

Главное: Российский блогер Артемий Лебедев неудачно «пошутил», комментируя взрыв жилого дома на киевских Позняках. Он предположил, что ответственность за ЧП украинские власти возложат на РФ, поскольку газ в трубе был российский.

Детали: Популярный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев отметился крайне неоднозначным комментарием по поводу взрыва газовоздушной смеси в многоэтажном доме на улице С. Крушельницкой, 1/5 в Киеве.

Так, давая оценку главным событиям прошедшей недели на своем канале в Youtube, Лебедев предположил, что ответственность за этот взрыв украинские власти вполне себе могут возложить на РФ, поскольку жилой дом потреблял газ российского происхождения.

«Говорят, что там на кухне взорвался газ, я предполагаю, что это был российский газ и жду теперь версию украинских властей о том, что русский газ ‒ диверсант ‒ взрывает дома мирных жителей в Киеве», ‒ заявил он.

Полностью комментарий блогера по поводу ЧП в Киеве можно услышать с 0:33:10. Внимание! На видео звучит ненормативная лексика (18+)

Напомним, жилой дом, расположенный на улице С. Крушельницкой в Киеве (Дарницкий район) взорвался в воскресенье утром, 21 июня.

По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка бытового газа.

В результате ЧП погибло пять человек, было разрушено несколько квартир, расположенных на 5-8 этажах четвертого подъезда.

В тему: 22 июня 2020 года была названа основная причина взрыва дома на Позняках.

Смотрите также жуткие кадры, снятие жильцом соседнего дома.

Тэги: Киев, жертвы, общество, взрыв, трагедия, столица, ЧП, Позняки, Артемий Лебедев, Дарницкий район, многоэтажка, новости Украины

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