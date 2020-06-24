Драка российских депутатов повеселила интернет

Главное: В российском Саратове подрались депутаты областной думы. Видео попало в сеть.

Детали: В России депутаты Саратовской областной думы устроили зажигательную драку. Ее видео активно обсуждают в сети.

Потасовка произошла на заседании, которое длилось около двенадцать часов, после чего у некоторых «избранников народа» сдали нервы.

Как сообщают местные СМИ, «председатель мандатной комиссии от «Единой России» Николай Бушуев оглашал решение о нарушении его коллегой по фракции Дмитрием Чернышевским и Николаем Бондаренко от КПРФ правил депутатской этики».

Депутат-коммунист снимал все это на телефон, после чего получил от своего коллеги Анатолия Ципящука пластиковой бутылкой с водой по голове, что и стало катализаторов побоища.

Видео драки:

В тему 5 мая 2020 года сообщалось, что россияне устроили эпичную драку, наплевав на карантин.

12 декабря 2019 года появилось видео того, как российский хоккеист едва не убил арбитра во время матча НХЛ.