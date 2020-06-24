На Прикарпатье затопило больницу с больными коронавирусом

Главное: На Прикарпатье вышедшие из берегов реки затопили больницу города Галича, в которой лечатся больные коронавирусом. Пациентов эвакуируют.

Детали: Из-за сильных дождей и выхода рек из берегов на Прикарпатье под водой оказалась районная больница города Галича, где лечат больных Covid-19. Об этом в среду, 24 июня, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные осложнения из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом», — отметил Шмыгаль.

Премьер также добавил, что сегодня будет проверен горный район, а после обеда проведут комиссию ТЭБ и ЧС, где примут нужные решения для преодоления последствий стихии.

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