Взрыв дома на Позняках: стало известно, сколько денег получат люди от властей Киева

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о денежной помощи людям из дома на Позняках, где произошел взрыв. Речь идет о суммах в 50-100 тысяч гривен.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, сколько денег получат люди из дома на улице Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках, где 21 июня прогремел взрыв газа.

Всего погибли пять человек.

Столичные власти обещают, что пострадавшие получат по пятьдесят тысяч гривен, а семьи погибших – по сто тысяч гривен.

Виталий Кличко заявил, что уже подписал распоряжение о выделении средств.

Он поведал: «Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о выделении средств и предоставлении материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв».

Мэр уточнил: «Все пострадавшие семьи получат по 50 тысяч гривен, те, у кого легкие травмы получат по 60 тысяч гривен, люди с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тысяч гривен, тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тысяч гривен, люди, которые потеряли близких, получат по 100 тысяч гривен за каждого погибшего».

Также он добавил, что город «готов выделить из резервного фонда тридцать миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей из дома, в котором произошел взрыв».

По его словам, «речь идет или о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья, или о приобретении и передаче квартир».

В тему 24 июня 2020 года сообщалось, что пострадавшие от взрыва дома в Киеве получили от УПЦ необходимые предметы гигиены и вентиляторы.

23 июня 2020 года из-под завалов дома на Позняках достали тела всех погибших.