В Киеве открываются бассейны, театры и кинотеатры

Главное: В Киеве разрешили работать театрам, кинотеатрам и бассейнам. Впрочем, нужно четко соблюдать противоэпидемиологические нормы.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти разрешают работу театров и кинотеатров, а также бассейнов. Об этом он заявил сегодня, 24 июня, на ежедневном брифинге.

При этом столичный голова добавил, что это возможно лишь при условии соблюдения противоэпидемиологических норм.

«Как вы знаете, правительство разрешило и власть согласно этому выдала распоряжение о возобновлении работы в столице: ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов — для индивидуальных тренировок. А также — проведении культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек. Могут работать и театры и кинотеатры — с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними», — сообщил Кличко на ежедневном брифинге.

В тему: Накануне стало известно, что теперь рестораны и кафе могут принимать посетителей в помещениях, а не только на летних площадках. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Киев еще вернется к ограничениям.