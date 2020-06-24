«Баба рабочая, как корабельная сосна»... Лидеры «Слуги народа» странно обсуждали свою коллегу

Главное: Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия, обсуждая свою коллегу, назвали ее «рабочей бабой». После чего начали все опровергать.

Детали: Во время визита в Николаев глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко и председатель фракции в парламенте Давид Арахамия обсуждали внешность народного депутата Ирины Аллахвердиевой.

Руководители ведущей политической силы Рады не знали, что их разговор записывался, поэтому выражения не перебирали, сообщает «Страна».

На видео слышно, как Корниенко заявил Арахамии, что их коллега по фракции Ирина Аллахвердиева — «баба рабочая, как корабельная сосна», которую как только увидит президент Украины Владимир Зеленский, сразу «подпрыгнет» и «выкурит все айкосы».

Приводим полный диалог:

Корниенко: Алахвердиева — вообще красотка.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху@рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: «Баба да. Баба да».

Корниенко позже на своей странице в Facebook попытался оправдаться, что запись, на которой он обсуждает с главой парламентской фракции Давидом Арахамией их коллегу, народного депутата Ирину Аллахвердиеву, была смонтирована, а фразы вырваны из контекста.

«Во-первых, запись была смонтирована, соответственно, фразы вырваны из контекста. Во-вторых, в монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела. В-третьих, я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей, в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения», — отметил Корниенко.

Сама Аллахвердиева также назвала монтажом и предвыборными технологиями видео, в котором ее обсуждали глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко и председатель парламентской фракции этой политсилы Давид Арахамия.

«Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над „і“. Опубликованное „сенсационное видео“ — монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного», — отметила народный депутат.

Николаев — родной для Аллахвердиевой город. Ранее она работала здесь директором Николаевской областной дирекции АО СК «Уника».

Также занимала должности директора по развитию в Николаевском филиале ЗАО АСК «ИНГО Украина» и заместителя директора Николаевского городского страхового агентства ЗАО «Инкомстрах».

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