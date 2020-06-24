Появилось видео, как в Панаме танкер эпично врезался в мост

Главное: В Панаме танкер врезался в железнодорожный мост. Появилось видео инцидента.
Детали: В Панаме произошло ЧП: тут танкер протаранил железнодорожный мост. Появилось видео столкновения.
Инцидент произошел на Панамском канале.
В мост через реку Чагрес в городе Гамбоа врезался танкер Bluebill.
Момент столкновения:
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