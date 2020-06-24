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В Черновицкой области из-за наводнения произошло газовое ЧП

В Черновицкой области из-за наводнения произошло газовое ЧП

Главное: В Черновицкой области началось наводнение. Из-за этого тут перекрывают газ.

Детали: Во вторник, 23 июня, в Черновицкой области произошло ЧП. Об этом у себя в «Фейсбуке» рассказал руководитель «Региональной газовой компании» Олег Никоноров, опубликовавший соответствующее видео.

Он сообщил, что «газоснабжение Черновцов под угрозой».

По его словам, «на дюкерных переходах дежурят аварийные бригады».

В сообщении говорится: «Сейчас переход, обеспечивающий газом Черновцы, отключен. «Черновцыгаз» поддерживает давление из резервного направления. Белое, Ревностное, Стрелецкий угол уже отключены от газоснабжения (около тысячи абонентов)».

В тему 24 июня 2020 года стало известно, что из-за непогоды пострадали украинцы в шести областях.

23 июня 2020 года сообщалось, что жителей западных областей Украины пугают наводнениями из-за непрекращающихся дождей.

Тэги: газ, Черновицкая область, общество, наводнение, ЧП, регионы, погодные условия, новости Украины

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