Взрыв в Киеве: обнародованы жуткие кадры, снятые жильцом соседнего дома

Главное: Появилось новое видео разрушений, которые произошли из-за взрыва бытового газа в многоэтажном доме, расположенном на столичных Позняках. Резонансные кадры были сделаны жителем седьмого этажа соседнего дома.

Детали: В Сети появилось новое видео разрушений, которые произошли из-за взрыва бытового газа в многоэтажном доме, расположенном на улице С. Крушельницкой, 1/5 в Киеве.

Судя по кадрам, они были сделаны на седьмом этаже соседнего дома сразу после взрыва.

Шокированный случившимся автор ролика сначала осматривает придомовую территорию, после чего направляется к «пожарному» балкону, который также пострадал от взрыва.

Напомним, в воскресенье утром, 21 июня 2020 года на улице С. Крушельницкой в Киеве (Дарницкий район) взорвался жилой дом. Предварительно, причиной ЧП стала утечка бытового газа.

От взрыва минимум пять квартир получили серьезные повреждения.

Также сообщалось, что под завалами спасатели обнаружили тело погибшего.

По словам главы МВД Арсена Авакова, помимо «бытовой» версии случившегося, следствие рассматривает также и версию теракта.

В тему: 14 декабря 2018 года мы писали, что мощный взрыв раскурочил половину подъезда в одном из домов под Киевом.

А 24 января 2018 года сообщалось, что под Киевом взрыв в жилом доме разрушил четыре квартиры. Без погибших, увы, не обошлось.