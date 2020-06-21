Появились сведения о погибших при взрыве газа в киевской многоэтажке

Главное: При взрыве газа в многоэтажном доме, расположенном на улице С. Крушельницкой в Киеве, погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщили в ГСЧС.

Детали: В Киеве под завалами многоэтажного дома (ул. С. Крушельницкой 1/5), частично разрушенного взрывом бытового газа, найдено тело первого погибшего.

Как передает пресс-служба ГСЧС Украины, по состоянию на 12-00 из дома эвакуировано 21 человека, еще троих пришлось деблокировать из под завалов. Информации об их состоянии пока нет.

Сообщается, что к ликвидации последствий ЧП привлечены 410 человек и 60 единиц техники (из них от ГСЧС ‒ 130 спасателей и 24 единицы техники).

Разбор завалов и эвакуация жильцов дома продолжается.

В тему: 21 июня в 2020 года на улице С. Крушельницкой в Киеве взорвался жилой дом. Предварительно, причиной ЧП стала утечка бытового газа.

От взрыва минимум пять квартир получили серьезные повреждения.

А 24 января 2018 года мы писали, что под Киевом взрыв в жилом доме разрушил четыре квартиры. Без погибших, увы, не обошлось.