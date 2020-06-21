В Киеве мощным взрывом разворотило половину подъезда многоэтажки

Главное: В Киеве взрывом частично разрушено по меньшей мере пять квартир многоэтажного дома. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка бытового газа. Сведений о пострадавших пока нет.

Детали: В воскресенье утром, 21 июня, в многоэтажном доме, расположенном на улице С. Крушельницкой в Киеве, прогремел мощный взрыв.

Как передает «Киев Оперативный», причиной резонансного ЧП могла стать утечка бытового газа.

От взрыва минимум пять квартир получили серьезные повреждения. Сведений о жертвах и пострадавших среди жильцов пока нет.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели, проводится эвакуация. В свою очередь, правоохранители перекрывают дороги и выставляют оцепление на прилегающей к дому территории.

В тему: 14 декабря 2018 года мы писали, что мощный взрыв раскурочил половину подъезда в одном из домов под Киевом.

А 24 января 2018 года сообщалось, что под Киевом взрыв в жилом доме разрушил четыре квартиры. Без погибших, увы, не обошлось.