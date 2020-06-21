Десятки элитных щенков погибли в самолете МАУ, «эмигрируя» из Украины в Канаду

Главное: Сразу 38 щенков элитных пород не пережили перелет из Украины в Канаду самолетом авиакомпании МАУ. Об инциденте стало известно благодаря жительнице Миссиготы Эбби Лорензен, которая встречала в аэропорту злосчастный киевский борт.

Детали: Несколько десятков щенков французских бульдогов и шпицев погибли во время «эмиграции» из Украины в Канаду бортом национального перевозчика МАУ.

Как передает CityNews Toronto, шокирующие кадры с мертвыми щенками опубликовала в соцсетях жительница Миссиготы Эбби Лорензен, которая в аэропорту «Пирсон» встречала рейс из Украины.

По ее словам, этим бортом в Канаду привезли на продажу более 500 собак и кошек, при этом 38 щенков погибли, не сумев перенести жутких условий полета.

«Животные летели в невыносимых условиях ‒ больше 12 часов 3–4 месячные щенки сидели в тесных ящиках, которые стояли в нижнем отсеке самолета в несколько рядов друг на друге», ‒ рассказала она.

В свою очередь, породистые кошки были вынуждены сидеть, иногда по двое, в маленькой переноске без возможности двигаться.

Сообщается, что инцидентом уже заинтересовались в Канадском агентстве по контролю качества пищевых продуктов (CFIA), которое также регулирует и ввоз животных. Если вина МАУ в гибели животных будет установлена, то авиакомпанию ждет штраф или другое наказание.

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