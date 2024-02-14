Усі розділи

СВІТ

ПОЛІТИКА

ЕКОНОМІКА

Нерухомість

Кримінал

КУЛЬТУРА

СУСПІЛЬСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВ'Я

Наука

Освіта

Технології

Транспорт

Авто

Курйози

Усі новини України

Регіональні

СВІТ

ПОЛІТИКА

ЕКОНОМІКА

Нерухомість

Кримінал

КУЛЬТУРА

СУСПІЛЬСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВ'Я

Наука

Освіта

Технології

Транспорт

Авто

Курйози

Усі новини України

Регіональні

ТОП-ТЕМИ:
Відео-Новини > З'являються порно-пранки в окулярах доповненої реальності Apple Vision Pro

З'являються порно-пранки в окулярах доповненої реальності Apple Vision Pro

Агата Кловская
14.02.24 11:17
37
З'являються порно-пранки в окулярах доповненої реальності Apple Vision Pro
Нові окуляри віртуальної та доповненої реальності Apple Vision Pro продовжують розповсюджуватись по світу.
 
Користувачі в них читають, готують, грають на музичних інструментах, працюють, гуляють (підбираючи при цьому відповідний образ, наприклад, у стилі Матриці), їздять в автомобілі автопілотом (не тримаючи кермо), вигулюють робо-собак і навіть літають літаками.
 
З'являються і пранки, як люди нібито дивляться у них порно у громадських місцях. Хоча гарнітура не підтримує VR-порно.
 

Теги: Apple Vision Pro

Коментарі

Статті

08.02.24 20:08

Залужного звільнено, Сирський - новий Головком ЗСУ: перші реакції

Автор: Александр Панько

Дайджест

Олександр Конотопський з Ajax Systems досі заробляє гроші у Росії
02.02.24 15:51

Олександр Конотопський з Ajax Systems досі заробляє гроші у Росії

Автор: «Фраза»

Вибір редакції
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Список Епштейна: послугами педофіла-звідника користувалися прем'єри, президенти, зірки Голлівуду, принц Ендрю та Стівен Хокінг
Список Епштейна: послугами педофіла-звідника користувалися прем'єри, президенти, зірки Голлівуду, принц Ендрю та Стівен Хокінг
fraza.com
Всі новини
Головне
Популярне
14.02.24 12:21

У Німеччині вчинено черговий напад на українського підлітка

14.02.24 11:49

Жертвами війни у Секторі Газа стали вже 28 576 осіб

14.02.24 11:48

В Україні пропонують позбавляти педагогічного звання за булінг, мобінг та колабораціонізм

14.02.24 11:39

Українців попередили про підтоплення: названо небезпечні регіони

14.02.24 11:26

У Раді пропонують доплачувати військовим за знищену чи захоплену ворожу техніку

14.02.24 10:56

Сирський розповів про новий етап війни проти РФ

14.02.24 10:41

Британців налякали дефіцитом найважливішого продукту

14.02.24 10:28

З'явилося відео, як француз виліз на гігантський хмарочос в Австралії

14.02.24 10:24

Є загроза великого наступу Росії після «виборів».

14.02.24 11:26

У Раді пропонують доплачувати військовим за знищену чи захоплену ворожу техніку

14.02.24 09:08

Генштаб ЗСУ каже, що Росія втратила у війні 398 140 солдатів

13.02.24 15:39

Сенат США схвалив пакет допомоги Україні. Але радіти рано

13.02.24 13:48

У ТЦК пояснили, кого точно не можуть покликати під час мобілізації

13.02.24 12:51

Українців закликали приходити до аптек з телефоном. Названа причина

13.02.24 11:24

Зеленський зібрався в турне столицями Західної Європи, — Bloomberg

13.02.24 09:46

Євросоюз наблизився до освоєння заморожених активів РФ

13.02.24 08:31

Генштаб ЗСУ каже, що Росія втратила у війні 397 080 солдатів

12.02.24 15:48

Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох КПП

12.02.24 13:06

Зеленський затвердив продовження військового стану та загальної мобілізації в Україні

13.02.24 13:11

Маск неоднозначно висловився про Путіна

13.02.24 13:48

У ТЦК пояснили, кого точно не можуть покликати під час мобілізації

08.02.24 14:43

Сі Цзіньпінь обговорив із Путіним спільне майбутнє

09.02.24 13:28

Як зробити лютневий день народження подруги незабутнім?

08.02.24 15:37

Україна нарощує видобуток газу: запустили ще дві свердловини

08.02.24 15:24

Хакери ГУР вивели з ладу програму управління дронами росіян

13.02.24 11:54

Байден відреагував на скандальну заяву Трампа про Росію та НАТО

12.02.24 09:43

Володимир Єрмаков: у Німеччині зарізали юного українського баскетболіста

08.02.24 16:21

Шольц назвав кроки для якнайшвидшого завершення війни в Україні

10.02.24 09:18

РФ може впливати на топ-чиновника Міноборони України Жумадилова, він сам дав окупантам свої дані, – ЗМІ

Фото та Відео
З'являються порно-пранки в окулярах доповненої реальності Apple Vision Pro
З'являються порно-пранки в окулярах доповненої реальності Apple Vision Pro
З'являються порно-пранки в окулярах доповненої реальності Apple Vision Pro
З'являються порно-пранки в окулярах доповненої реальності Apple Vision Pro
Сирський розповів про новий етап війни проти РФ
Сирський розповів про новий етап війни проти РФ
З'явилося відео, як француз виліз на гігантський хмарочос в Австралії
З'явилося відео, як француз виліз на гігантський хмарочос в Австралії
Війну в Україні треба закінчувати, - вважають американські аналітики
Війну в Україні треба закінчувати, - вважають американські аналітики
У нью-йоркському метро сталася кривава бійня
У нью-йоркському метро сталася кривава бійня
Главу МЗС України Кулебу покусав собака
Главу МЗС України Кулебу покусав собака
З'явилося відео, як в Індонезії футболіст загинув під час матчу від удару блискавки
З'явилося відео, як в Індонезії футболіст загинув під час матчу від удару блискавки
Моана 2 (2024): трейлер та дата виходу нового мультика
Моана 2 (2024): трейлер та дата виходу нового мультика
Авдіївка може стати новим Бахмутом, - військовий експерт
Авдіївка може стати новим Бахмутом, - військовий експерт
Як символи, астропрогнози та містика пов'язані з відставкою Залужного
Як символи, астропрогнози та містика пов'язані з відставкою Залужного
fraza.com
Новини блогосфери
14.01.24 21:58

Третя світова війна розпочнеться наприкінці 2024 року
11.01.24 18:31

Хто винен і що робити?
25.12.23 11:16

Гривня пішла вниз
24.12.23 18:17

Запахло дуже великими грошима
© 2024 рік «Фраза.юа» - найсвіжіші онлайн новини України та світу, авторські статті. Всі права захищені.

При використанні матеріалів обов'язково розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на «Фразу.юа», розміщеному не нижче третього абзацу.

Редакція Фраза.юа залишає за собою право не погоджуватись з думкою автора, проте надає свободу слова відповідно до ст. 21, 24 та ст. 34 Конституції України.