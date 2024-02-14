З'являються порно-пранки в окулярах доповненої реальності Apple Vision Pro

У Раді пропонують доплачувати військовим за знищену чи захоплену ворожу техніку
Генштаб ЗСУ каже, що Росія втратила у війні 398 140 солдатів
Сенат США схвалив пакет допомоги Україні. Але радіти рано
У ТЦК пояснили, кого точно не можуть покликати під час мобілізації
Українців закликали приходити до аптек з телефоном. Названа причина
Зеленський зібрався в турне столицями Західної Європи, — Bloomberg
Євросоюз наблизився до освоєння заморожених активів РФ
Генштаб ЗСУ каже, що Росія втратила у війні 397 080 солдатів
Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох КПП
Зеленський затвердив продовження військового стану та загальної мобілізації в Україні