З'являються порно-пранки в окулярах доповненої реальності Apple Vision Pro

Нові окуляри віртуальної та доповненої реальності Apple Vision Pro продовжують розповсюджуватись по світу.

Користувачі в них читають, готують, грають на музичних інструментах, працюють, гуляють (підбираючи при цьому відповідний образ, наприклад, у стилі Матриці), їздять в автомобілі автопілотом (не тримаючи кермо), вигулюють робо-собак і навіть літають літаками.

З'являються і пранки, як люди нібито дивляться у них порно у громадських місцях. Хоча гарнітура не підтримує VR-порно.