Міноборони внесло правки до тексту законопроекту про мобілізацію: голосування у ВРУ вже завтра, - джерело

Міноборони України внесло до Ради нову (доопрацьовану) версію законопроекту про мобілізацію, повідомляє «Цензор немає» з посиланням на джерела та публікує презентацію цього документа. За даними видання, законопроект уже завтра виноситиметься на голосування Ради.

Водночас відомо, що законопроект має вносити до Ради не Міноборони, а Кабмін. І перед цим він має цей законопроект затвердити на своєму засіданні. Про те, що це вже сталося, нічого не повідомлялося. Також на сайті Ради немає даних про те, що проект знову внесено до парламенту. У нього там колишній статус — «відкликаний». Крім того, голосування у Раді завтра за цей проект неможливе, оскільки спочатку він має пройти розгляд у комітеті Ради.

Нардеп Макс Бужанський пише, що Міноборони «НЕ вносило до Ради доопрацьований законопроект про мобілізацію». "Малюнки, які опублікував Цензор і підхопили інші ЗМІ, це не законопроект" , - пише він.

Нагадаємо, що до першої версії законопроекту депутати мали безліч притензій і Кабмін цей законопроект відкликав для доопрацювання.

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