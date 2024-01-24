Міноборони внесло правки до тексту законопроекту про мобілізацію: голосування у ВРУ вже завтра, - джерело

У Міноборони прокоментували падіння Іл-76. Українців попередили про фейки
Словаччина підтримає виділення 50 млрд євро Україні від ЄС, - Шмигаль
Шмигаль в Ужгороді зустрівся з Фіцо
У Білгородській області розбився Іл-76. На борту могло бути 63 особи
Оголошено номінантів премії Оскар 2024
Генштаб ЗСУ каже, що Росія втратила у війні 378 660 солдатів
Німеччина передасть Україні багатоцільові гелікоптери Sea King
Яку зброю отримає Україна? Завершилась зустріч Рамштайн-18
У Кремлі цинічно прокоментували ранковий ракетний удар по Україні
У Києві після ракетної атаки на деяких вулицях перекрили рух транспорту