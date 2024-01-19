Електронні повістки в Україні таки будуть?

Питання електронних повісток ще не знято з розгляду. Про це повідомила заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко.

Під час обговорення прийнятого законопроекту про створення електронного реєстру військовозобов'язаних в ефірі телемарафону її запитали, чи через нього виписуватимуть е-повістки.

«Порядку денний — це поки що питання, яке розглядатиметься в рамках так званого мобілізаційного закону» , — відповіла Чорногоренко.

Раніше депутати рекомендували Кабміну прибрати із законопроекту про посилення мобілізації норму про введення електронних повісток.