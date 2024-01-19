Усі розділи

СВІТ

ПОЛІТИКА

ЕКОНОМІКА

Нерухомість

Кримінал

КУЛЬТУРА

СУСПІЛЬСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВ'Я

Наука

Освіта

Технології

Транспорт

Авто

Курйози

Усі новини України

Регіональні

СВІТ

ПОЛІТИКА

ЕКОНОМІКА

Нерухомість

Кримінал

КУЛЬТУРА

СУСПІЛЬСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВ'Я

Наука

Освіта

Технології

Транспорт

Авто

Курйози

Усі новини України

Регіональні

ТОП-ТЕМИ:
Відео-Новини > Електронні повістки в Україні таки будуть?

Електронні повістки в Україні таки будуть?

Александр Панько
19.01.24 19:21
62
Електронні повістки в Україні таки будуть?
Питання електронних повісток ще не знято з розгляду. Про це повідомила заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко.
 
Під час обговорення прийнятого законопроекту про створення електронного реєстру військовозобов'язаних в ефірі телемарафону її запитали, чи через нього виписуватимуть е-повістки.
 
«Порядку денний — це поки що питання, яке розглядатиметься в рамках так званого мобілізаційного закону» , — відповіла Чорногоренко.
 
Раніше депутати рекомендували Кабміну прибрати із законопроекту про посилення мобілізації норму про введення електронних повісток.
 
Також раніше стало відомо, колизапрацює Є-кабінет військовозобов'язаного
 
 
 

Теги: електронні повістки

Коментарі

Статті

19.01.24 14:20

Хусити VS США, ЄС та Великобританія: хто кого? <оновлюється онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Сергій Коровченко: як людина, яка здала Крим, стала українським волонтером?
18.01.24 14:06

Сергій Коровченко: як людина, яка здала Крим, стала українським волонтером?

Автор: «Фраза»

Вибір редакції
Динозаври спали, як курки? Палеонтолог відповів на запитання про давніх гігантів
Динозаври спали, як курки? Палеонтолог відповів на запитання про давніх гігантів
Динозаври спали, як курки? Палеонтолог відповів на запитання про давніх гігантів
Динозаври спали, як курки? Палеонтолог відповів на запитання про давніх гігантів
Що буде з курсом долара у 2024 році: прогноз експерта
Що буде з курсом долара у 2024 році: прогноз експерта
Соня Морозюк: українська художниця різко передумала виходити заміж за сина корупціонера
Соня Морозюк: українська художниця різко передумала виходити заміж за сина корупціонера
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Третя світова війна розпочнеться наприкінці 2024 року
Третя світова війна розпочнеться наприкінці 2024 року
Список Епштейна: послугами педофіла-звідника користувалися прем'єри, президенти, зірки Голлівуду, принц Ендрю та Стівен Хокінг
Список Епштейна: послугами педофіла-звідника користувалися прем'єри, президенти, зірки Голлівуду, принц Ендрю та Стівен Хокінг
fraza.com
Всі новини
Головне
Популярне
19.01.24 20:52

Як українські військові на передку ходять до туалету?

19.01.24 18:43

За журналістами Bihus.Info стежили кілька десятків людей

19.01.24 17:02

Динозаври спали, як курки? Палеонтолог відповів на запитання про давніх гігантів

19.01.24 16:55

На Марсі виявили лід завтовшки понад три кілометри

19.01.24 16:38

На Гаваях собака епічно врятував свою господиню

19.01.24 16:30

Затриманий Ігор Мазепа дав інтерв'ю прямо у суді

19.01.24 16:16

На Одещині померло немовля відразу після виписки з лікарні

19.01.24 15:45

Американські вчені з'ясували щось дуже цікаве

19.01.24 15:26

В Одесі обрушилася частина будівлі лікарні

19.01.24 15:15

РФ на літо може планувати великий наступ. У тому числі на Київ та Харків, — FT

19.01.24 14:35

Стало відомо, коли запрацює Е-кабінет військовозобов'язаного

19.01.24 13:47

Росія стягнула до північного кордону України понад 20 тисяч військових

19.01.24 10:27

Україна хоче організувати розмову між Зеленським та Сі

19.01.24 09:15

Ігор Мазепа: затримано відомого українського бізнесмена

19.01.24 08:19

Генштаб ЗСУ каже, що Росія втратила у війні 374 520 солдатів

18.01.24 16:16

Байден погодився посилити імміграційну політику заради допомоги Україні, - WSJ

18.01.24 15:57

Ворожі ДРГ не залишають спроб прорвати північний кордон України

18.01.24 14:54

Шмигаль анонсував зустріч із Фіцо з приводу 50 млрд євро для України

18.01.24 12:23

Названо місце проведення Глобального саміту світу

18.01.24 09:30

Сьогодні виходять жінки, а завтра вийдуть хлопці із передової зі зброєю, – експерт спрогнозував наслідки жорсткої мобілізації

16.01.24 08:52

Названо найкращого футболіста 2023-го року за версією ФІФА

17.01.24 09:55

У Пентагоні назвали дату 18-го засідання Рамштайна

18.01.24 14:01

Трамп виступив проти цифрового долара

18.01.24 12:13

Вірус GX_P2V убив піддослідних мишей за 8 днів На черзі – людина?

13.01.24 20:56

Румунські фермери заблокували кордон із Україною

15.01.24 10:12

ВСУ збили два рідкісні ворожі літаки над Азовським морем

16.01.24 16:25

Депутати ухвалили законопроект щодо Є-реєстру військовозобов'язаних

14.01.24 14:41

Росіяни скаржаться, що українські FPV-дрони не дають їм нормально воювати

16.01.24 15:25

Стало відомо, коли Кабмін повторно внесе до Ради законопроект про мобілізацію

Фото та Відео
Як українські військові на передку ходять до туалету?
Як українські військові на передку ходять до туалету?
Як українські військові на передку ходять до туалету?
Як українські військові на передку ходять до туалету?
Електронні повістки в Україні таки будуть?
Електронні повістки в Україні таки будуть?
За журналістами Bihus.Info стежили кілька десятків людей
За журналістами Bihus.Info стежили кілька десятків людей
Динозаври спали, як курки? Палеонтолог відповів на запитання про давніх гігантів
Динозаври спали, як курки? Палеонтолог відповів на запитання про давніх гігантів
Затриманий Ігор Мазепа дав інтерв'ю прямо у суді
Затриманий Ігор Мазепа дав інтерв'ю прямо у суді
В Одесі обрушилася частина будівлі лікарні
В Одесі обрушилася частина будівлі лікарні
Що буде з курсом долара у 2024 році: прогноз експерта
Що буде з курсом долара у 2024 році: прогноз експерта
Соня Морозюк: українська художниця різко передумала виходити заміж за сина корупціонера
Соня Морозюк: українська художниця різко передумала виходити заміж за сина корупціонера
Томіо Окамура: чеський політик виступав у парламенті… майже одинадцята година
Томіо Окамура: чеський політик виступав у парламенті… майже одинадцята година
У Брянській області РФ палає нафтобаза. Росіяни заявили про атаку дронів
У Брянській області РФ палає нафтобаза. Росіяни заявили про атаку дронів
fraza.com
Новини блогосфери
14.01.24 21:58

Третя світова війна розпочнеться наприкінці 2024 року
11.01.24 18:31

Хто винен і що робити?
25.12.23 11:16

Гривня пішла вниз
24.12.23 18:17

Запахло дуже великими грошима
© 2024 рік «Фраза.юа» - найсвіжіші онлайн новини України та світу, авторські статті. Всі права захищені.

При використанні матеріалів обов'язково розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на «Фразу.юа», розміщеному не нижче третього абзацу.

Редакція Фраза.юа залишає за собою право не погоджуватись з думкою автора, проте надає свободу слова відповідно до ст. 21, 24 та ст. 34 Конституції України.