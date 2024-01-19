Електронні повістки в Україні таки будуть?

РФ на літо може планувати великий наступ. У тому числі на Київ та Харків, — FT
Стало відомо, коли запрацює Е-кабінет військовозобов'язаного
Росія стягнула до північного кордону України понад 20 тисяч військових
Україна хоче організувати розмову між Зеленським та Сі
Ігор Мазепа: затримано відомого українського бізнесмена
Генштаб ЗСУ каже, що Росія втратила у війні 374 520 солдатів
Байден погодився посилити імміграційну політику заради допомоги Україні, - WSJ
Ворожі ДРГ не залишають спроб прорвати північний кордон України
Шмигаль анонсував зустріч із Фіцо з приводу 50 млрд євро для України
Названо місце проведення Глобального саміту світу