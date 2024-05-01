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ТОП-ТЕМИ:
Новини > В Україні можуть легалізувати ПВК

В Україні можуть легалізувати ПВК

Александр Панько
01.05.24 13:56
79
В Україні можуть легалізувати ПВК

В Україні хочуть легалізувати ПВК. Як повідомляє УНІАН , подано відповідний документ.

Так, у Верховній Раді зареєстрували законопроект про міжнародні оборонні компанії в Україні.

Його ініціатором виступає народний депутат Сергій Гривко.

У пояснювальній записці сказано: «Післявоєнний стан економіки України, на який будуть покладені завдання щодо відновлення населених пунктів, об'єктів інфраструктури, проведення реформ на різних рівнях, вимагатиме стабільності у секторі безпеки, додаткових інвестицій та надходжень до державного бюджету».

Інформується про те, що пропонується дозволити оборонним кампаніям діяти за кордоном, охороняючи об'єкти, людей чи території тих чи інших держав.

Також цей документ пропонує вирішити одразу кілька ключових проблем, які стануть перед нашою країною після демобілізації військових та закінчення війни:

- підвищення рівня зовнішньої та внутрішньої безпеки;

- Збільшення доходів Державного бюджету України;

- розвиток та безпека громад;

- сприяння соціально-психологічній реабілітації демобілізованих військових;

- Належне фінансове забезпечення демобілізованих військових.

Раніше Зеленський визнав, що Україна зможе вступити до НАТО лише після перемоги у війні.

Теги: війна, новини України, суспільство

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