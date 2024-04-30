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ТОП-ТЕМИ:
Новини > Ізраїль може залишитися без західної зброї

Ізраїль може залишитися без західної зброї

Александр Панько
30.04.24 11:02
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Ізраїль може залишитися без західної зброї

На Заході деякі країни виступили проти Ізраїлю. Про це, посилаючись на джерела, пише видання Hurriyet.

Повідомляється, що відразу кілька країн пропонують припинити продаж зброї Ізраїлю.

У публікації сказано про те, що Організація ісламського співробітництва, Ліга арабських держав та низка країн обговорили на дводенній зустрічі в Ер-Ріяді елементи тиску, які можна застосувати проти Ізраїлю та країн, які підтримують Тель-Авів.

Близький до урядових кіл журналіст газети Ханде Фірат написала: «На обговорення було винесено багато пропозицій. Головна мета – включити в цей пакет елементів тиску якнайбільше країн, а не лише певні країни. Особливо західні країни».

Вона додала: «За наявною інформацією деякі західні країни також підтримають цей проект».

Вказується на те, що кілька західних країн пропонують скоротити продаж зброї Ізраїлю і навіть обмежити її доступ до технологій.

Наголошується, що обмеження повітряного простору також входить до пропозицій.

Окрім цього, як стало відомо, серед пропозицій є бойкот Олімпійських ігор у Франції.

Раніше в Секторі Газа знайшли страшну братську могилу .

Теги: війна, Ізраїль, світ, зброя

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