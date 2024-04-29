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Новини > У США затримали «зеленого» кандидата у президенти

У США затримали «зеленого» кандидата у президенти

Александр Панько
29.04.24 10:13
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У США затримали «зеленого» кандидата у президенти

У США під час пропалестинської акції протесту в університеті Вашингтона у Сент-Луїсі затримали 73-річну Джілл Стайн. Вона є кандидатом у президенти країни від Партії зелених.

Її соратники розповіли, що разом із лідером також затримали керівника виборчого штабу Келлі Меррілл-Кайєр.

Відомо, що Джілл Стайн опинилась серед сотні затриманих на акції протесту.

Повідомляється, що протестувальники, розбивши наметовий табір, вимагали, щоб університет припинив участь в акціонерному капіталі компанії Boeing.

Запевняється, що та «виготовляє боєприпаси, що використовуються в геноциді палестинського народу, що триває, в Секторі Газа, на підприємстві, що знаходиться неподалік, в Сент-Чарльзі».

Наголошується, що виборчий штаб політика підтримує вимоги студентів та їх мирний протест та збори у кампусі.

Джилл Еллен Стайн – народилася у Чикаго, є випускницею Гарварду. Це лікар, який спеціалізується на внутрішніх хворобах. Раніше вона балотувалася на виборах президента у 2012-му та 2016-му роках.

Окрім цього жінка двічі мала намір стати губернатором Массачусетсу. У цьому штаті вона з кінця 1990-х зайнялася активізмом, заявляючи, що здоров'я людей безпосередньо залежить від довкілля.

Також Джілл Стайн виступала на захист засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Раніше Трамп заявив, що хоче " відновити панування консерватизму ".

Теги: США, Сектор газа, війна, світ, Джилл Стайн

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