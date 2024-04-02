Кличко розповів, чи може Київ знову стати мішенню для російських військ

Якщо підтримка Заходу припиниться, Київ знову може стати мішенню російських сухопутних військ. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко, заявив в інтерв'ю Bild.

«Київ був і залишається метою Путіна, бо столиця — серце країни. Але ми набагато краще підготовлені, ніж два роки тому. Якщо путін прийме це рішення, це буде криваве рішення», - заявив Кличко.

Мер Києва також заявив, що для захисту своїх територій Україні потрібно більше зброї. І назвав розмови про переговори та про «заморожування» війни неприйнятними для українців.

«Це неправильне ставлення. Нам потрібно більше підтримки. Жодних територій ми Росії не віддамо. Це може бути компромісом. Нам терміново потрібно більше протиповітряної оборони, більше зенітних ракет», - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше у колонці на «Українській правді» Віталій Кличко заявив, що поки Володимир Путін живий, він не залишить наміру захопити Україну.

Нагадаємо, українська столиця має три лінії оборони, повідомив генерал-лейтенант, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.