Усі розділи

СВІТ

ПОЛІТИКА

ЕКОНОМІКА

Нерухомість

Кримінал

КУЛЬТУРА

СУСПІЛЬСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВ'Я

Наука

Освіта

Технології

Транспорт

Авто

Курйози

Усі новини України

Регіональні

СВІТ

ПОЛІТИКА

ЕКОНОМІКА

Нерухомість

Кримінал

КУЛЬТУРА

СУСПІЛЬСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВ'Я

Наука

Освіта

Технології

Транспорт

Авто

Курйози

Усі новини України

Регіональні

ТОП-ТЕМИ:
Новини > Кличко розповів, чи може Київ знову стати мішенню для російських військ

Кличко розповів, чи може Київ знову стати мішенню для російських військ

Александр Панько
02.04.24 14:26
90
Кличко розповів, чи може Київ знову стати мішенню для російських військ

Якщо підтримка Заходу припиниться, Київ знову може стати мішенню російських сухопутних військ. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко, заявив в інтерв'ю Bild.

«Київ був і залишається метою Путіна, бо столиця — серце країни. Але ми набагато краще підготовлені, ніж два роки тому. Якщо путін прийме це рішення, це буде криваве рішення», - заявив Кличко.

Мер Києва також заявив, що для захисту своїх територій Україні потрібно більше зброї. І назвав розмови про переговори та про «заморожування» війни неприйнятними для українців.

«Це неправильне ставлення. Нам потрібно більше підтримки. Жодних територій ми Росії не віддамо. Це може бути компромісом. Нам терміново потрібно більше протиповітряної оборони, більше зенітних ракет», - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше у колонці на «Українській правді» Віталій Кличко заявив, що поки Володимир Путін живий, він не залишить наміру захопити Україну.

Нагадаємо, українська столиця має три лінії оборони, повідомив генерал-лейтенант, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Теги: Київ, окупанти, Віталій Кличко

Коментарі

Статті

23.03.24 10:40

Бійня в Крокус Сіті Холл: хто за цим стоїть?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Євген Леськів: поліція розслідує його будівельну активність
07.03.24 19:02

Євген Леськів: поліція розслідує його будівельну активність

Автор: «Фраза»

Вибір редакції
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
fraza.com
Всі новини
Головне
Популярне
02.04.24 16:48

У лісах Амазонки вбили найбільшу змію у світі

02.04.24 16:25

Британська розвідка показала, як Росія намагається заховати від ударів свої літаки на авіабазах

02.04.24 15:49

Гравець збірної України встановив нове досягнення для українців за кордоном

02.04.24 15:19

У Чехії лікарі помилково зробили аборт.. не тій жінці

02.04.24 14:45

Німеччина надасть Україні 180 тисяч боєприпасів

02.04.24 13:44

Греція готується відвантажити Україні велику партію боєприпасів, — ЗМІ

02.04.24 13:23

Україна застосовує «розумні» дрони для атак на енергетичну галузь Росії, — CNN

02.04.24 12:42

У будинку-інтернаті на Вінниччині за два роки померло 27 підопічних

02.04.24 12:24

Співак Роббі Вільямс стверджує, що його переслідують інопланетяни

02.04.24 13:44

Греція готується відвантажити Україні велику партію боєприпасів, — ЗМІ

02.04.24 09:48

Генштаб ЗСУ каже, що Росія втратила у війні 443 660 солдатів

02.04.24 09:45

Невідомі дрони атакували завод зі збирання іранських «мопедів» у Татарстані

01.04.24 15:23

Буданов прокоментував загрозу наступу РФ на Київ

01.04.24 12:58

Стало відомо, чи передбачено «броню» для журналістів

01.04.24 12:35

У США анонсували «нововведення» у питанні допомоги Україні

01.04.24 10:41

Росія висунула вимогу Києву до голови СБУ

01.04.24 09:37

Генштаб ЗСУ каже, що Росія втратила у війні 442 880 солдатів

31.03.24 10:03

Генштаб ЗСУ каже, що Росія втратила у війні 442 170 солдатів

30.03.24 09:41

Генштаб ЗСУ каже, що Росія втратила у війні 441 520 солдатів

27.03.24 18:12

Депутат-зрадник Деркач звинуватив ГУР у причетності до підриву на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2»

28.03.24 11:39

Польща готує «революційні» зміни щодо допомоги біженцям з України

28.03.24 10:17

У Раді розповіли, коли розглянуть усі правки до закону про мобілізацію

28.03.24 12:17

Кияни попередили про загрозу проникнення ворожих ДРГ

01.04.24 15:23

Буданов прокоментував загрозу наступу РФ на Київ

27.03.24 16:42

Трамп почав торгувати Біблією

27.03.24 13:26

Борис Кауфман: проросійський цигарковий олігарх наживається на українській державі, - ЗМІ

28.03.24 15:22

Вчені дізналися про самотність дещо моторошне

27.03.24 15:29

В одній із областей України продовжили час роботи кафе, але є умова

28.03.24 14:47

Буданов розповів, що зміниться для України у разі зникнення Путіна

Фото та Відео
Невідомі дрони атакували завод зі збирання іранських «мопедів» у Татарстані
Невідомі дрони атакували завод зі збирання іранських «мопедів» у Татарстані
Невідомі дрони атакували завод зі збирання іранських «мопедів» у Татарстані
Невідомі дрони атакували завод зі збирання іранських «мопедів» у Татарстані
Нові авіабомби росіян долітають до будь-якого району Харкова, — ОВА
Нові авіабомби росіян долітають до будь-якого району Харкова, — ОВА
В окупованому Маріуполі росіяни хочуть мобілізувати місцевих чоловіків
В окупованому Маріуполі росіяни хочуть мобілізувати місцевих чоловіків
У Токіо із запізненням почала цвісти сакура
У Токіо із запізненням почала цвісти сакура
За рік людство викинуло понад мільярд тонн їжі, — ООН
За рік людство викинуло понад мільярд тонн їжі, — ООН
У США собака врятував свого господаря… від бомби
У США собака врятував свого господаря… від бомби
На популярному грузинському курорті зійшла лавина: відео з місця НП
На популярному грузинському курорті зійшла лавина: відео з місця НП
Лукашенко дав команду готуватись до протистояння з Балтією, — ЗМІ
Лукашенко дав команду готуватись до протистояння з Балтією, — ЗМІ
В Австралії змія мало не задушила телеведучого у прямому ефірі
В Австралії змія мало не задушила телеведучого у прямому ефірі
Павло Кириленко: чиновник «закидання» під час війни майном на 70 млн грн, - ЗМІ
Павло Кириленко: чиновник «закидання» під час війни майном на 70 млн грн, - ЗМІ
fraza.com
Новини блогосфери
19.03.24 22:31

Війна в Україні триватиме до травня 2025 року?
25.02.24 19:26

Коли закінчиться війна та що робити?
14.01.24 21:58

Третя світова війна розпочнеться наприкінці 2024 року
11.01.24 18:31

Хто винен і що робити?
© 2024 рік «Фраза.юа» - найсвіжіші онлайн новини України та світу, авторські статті. Всі права захищені.

При використанні матеріалів обов'язково розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на «Фразу.юа», розміщеному не нижче третього абзацу.

Редакція Фраза.юа залишає за собою право не погоджуватись з думкою автора, проте надає свободу слова відповідно до ст. 21, 24 та ст. 34 Конституції України.