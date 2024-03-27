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Новини > Депутат-зрадник Деркач звинуватив ГУР у причетності до підриву на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2»

Депутат-зрадник Деркач звинуватив ГУР у причетності до підриву на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2»

Автор: «Фраза»
27.03.24 18:12
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Депутат-зрадник Деркач звинуватив ГУР у причетності до підриву на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2»

Група російських депутатів опублікувала колективну заяву про нібито причетність США та їхніх союзників до проведення терактів на російських територіях руками угруповання ІДІЛ та українських спецслужб. Зокрема депутати стверджують, що Головне управління розвідки України нібито організувало вибух російських пропагандистів Дугіної, Татарського, Прилепіна тощо. Про це пише у своєму телеграмі колишній народний депутат України Андрій Деркач, який чомусь сплив серед підписантів документа.

Нагадаємо, що Андрія Деркача в Україні звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.

У спільній заяві з окупантами депутат-зрадник звинуватив власника нафтогазової компанії Burisma Миколу Злочевського у фінансуванні «актів міжнародного тероризму», спрямованих нібито на підрив національної безпеки низки держав.

У своєму телеграм-каналі Деркач також заявив, що нібито «українська влада є керованим учасником міжнародного тероризму, а бізнес-партнери родини Байдена з Burisma його фінансують, уникаючи відповідальності за міжнародну корупцію та відмивання грошей, вкрадених у громадян України».

Також у телеграмах Андрія Деркача опубліковано нібито імена виконавців з числа ГУР України, які нібито брали участь у підриві газопроводу «Північний потік» . Цитата : «У заяві описано у т.ч. про проведену операцію прикриття з підриву „Північних Потоків“, її учасників з числа створеної на базі ГУР МО України групи в особі Андрія Б., Олега В., Руслана Р., Сергія К., а також технодайвера, під безпосереднім керівництвом Романа Ч. та Кирила Б., та контролем представника ЦРУ/спецслужб США — Крістофера Вільяма Сміта, за гроші партнерів Байдена з „Бурисми“...».

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