Столтенберг пояснив, чи зможуть українські пілоти на F-16 бити територією РФ

Відповідно до міжнародного права Україна може завдавати ударів з F-16 з військових цілей на території Росії, однак це питання вирішуватимуть країни, які постачають українським Збройним силам авіацію. Про це в середу, 21 лютого, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Голос Америки.

Столтенберг додав, що «у різних союзників є дещо різна політика з цього питання».

«Але загалом... це озброєна агресія Росії проти України із грубим порушенням міжнародного права. А за міжнародним законодавством Україна має право на самооборону. І це включає також завдання ударів по законних військових цілях — російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право», - наголосив генсек НАТО.

Говорячи про відправку винищувачів до України, Столтенберг наголосив, що союзники прислухатимуться до фахівців, щоб визначити готовність F-16 до відправки.

«Неможливо точно сказати коли, тому що це дилема. Ми всі хочемо, щоб F-16 були там якомога раніше. При цьому, звичайно, ефект від F-16 буде тим сильнішим і кращим, чим більш навчені та підготовлені будуть пілоти. І не тільки вони, а й технічне обслуговування, персонал і всі системи підтримки, які мають бути», — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, ЗМІ дізналися, коли Україна отримає перші F-16.