Усі розділи

СВІТ

ПОЛІТИКА

ЕКОНОМІКА

Нерухомість

Кримінал

КУЛЬТУРА

СУСПІЛЬСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВ'Я

Наука

Освіта

Технології

Транспорт

Авто

Курйози

Усі новини України

Регіональні

СВІТ

ПОЛІТИКА

ЕКОНОМІКА

Нерухомість

Кримінал

КУЛЬТУРА

СУСПІЛЬСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВ'Я

Наука

Освіта

Технології

Транспорт

Авто

Курйози

Усі новини України

Регіональні

ТОП-ТЕМИ:
Новини > Столтенберг пояснив, чи зможуть українські пілоти на F-16 бити територією РФ

Столтенберг пояснив, чи зможуть українські пілоти на F-16 бити територією РФ

Александр Панько
22.02.24 11:48
61
Столтенберг пояснив, чи зможуть українські пілоти на F-16 бити територією РФ

Відповідно до міжнародного права Україна може завдавати ударів з F-16 з військових цілей на території Росії, однак це питання вирішуватимуть країни, які постачають українським Збройним силам авіацію. Про це в середу, 21 лютого, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Голос Америки.

Столтенберг додав, що «у різних союзників є дещо різна політика з цього питання».

«Але загалом... це озброєна агресія Росії проти України із грубим порушенням міжнародного права. А за міжнародним законодавством Україна має право на самооборону. І це включає також завдання ударів по законних військових цілях — російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право», - наголосив генсек НАТО.

Говорячи про відправку винищувачів до України, Столтенберг наголосив, що союзники прислухатимуться до фахівців, щоб визначити готовність F-16 до відправки.

«Неможливо точно сказати коли, тому що це дилема. Ми всі хочемо, щоб F-16 були там якомога раніше. При цьому, звичайно, ефект від F-16 буде тим сильнішим і кращим, чим більш навчені та підготовлені будуть пілоти. І не тільки вони, а й технічне обслуговування, персонал і всі системи підтримки, які мають бути», — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, ЗМІ дізналися, коли Україна отримає перші F-16.

Теги: Йенс Столтенберг, F-16, війна в Україні

Коментарі

Статті

20.02.24 20:26

Фільм «20 днів у Маріуполі»: шокуюча документальна правда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Олександр Конотопський з Ajax Systems досі заробляє гроші у Росії
02.02.24 15:51

Олександр Конотопський з Ajax Systems досі заробляє гроші у Росії

Автор: «Фраза»

Вибір редакції
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Список Епштейна: послугами педофіла-звідника користувалися прем'єри, президенти, зірки Голлівуду, принц Ендрю та Стівен Хокінг
Список Епштейна: послугами педофіла-звідника користувалися прем'єри, президенти, зірки Голлівуду, принц Ендрю та Стівен Хокінг
fraza.com
Всі новини
Головне
Популярне
22.02.24 12:45

У Київській області виявлено сказ

22.02.24 12:22

Зеленський анонсував нові угоди про безпеку

22.02.24 11:45

Бордерлендс (2024): трейлер та дата виходу нового комедійного бойовика

22.02.24 11:40

Орбан продовжує наїжджати в Україну

22.02.24 11:31

Медведєв брудно образив Байдена

22.02.24 11:27

Росія готує територіальні претензії до США, - The Moscow Times

22.02.24 11:23

Глава МЗС Італії зробив неоднозначну заяву щодо підтримки України

22.02.24 11:13

Глава ВООЗ зробив моторошну заяву щодо ситуації в Секторі Газа

22.02.24 11:05

Маск відвідував Білий дім минулої осені: стало відомо, що він хотів

22.02.24 12:22

Зеленський анонсував нові угоди про безпеку

22.02.24 10:43

Зеленський дозволив іноземцям служити у Нацгвардії

22.02.24 09:48

Генштаб ЗСУ каже, що Росія втратила у війні 407 240 солдатів

21.02.24 20:25

Тотальне відеостеження за українцями: зареєстрований законопроект

21.02.24 16:16

Помер дисидент і політв'язень Степан Хмара

21.02.24 15:46

Зеленський пообіцяв швидкі кроки щодо блокади кордону

21.02.24 13:33

До проекту закону про мобілізацію внесли 2500 поправок

21.02.24 10:46

Генштаб ЗСУ каже, що Росія втратила у війні 406 080 солдатів

21.02.24 09:39

ЗСУ приземлили черговий ворожий Су-34

20.02.24 15:46

Польські «фермери» посилили блокування руху на кордоні з Україною

20.02.24 12:42

У центрі Києва сталася стрілянина у готелі. Є поранений

16.02.24 16:16

Зеленський звинуватив Путіна у смерті Навального

16.02.24 15:15

Зеленський та Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки

16.02.24 14:36

Олексій Навальний помер у російській колонії, — ЗМІ

16.02.24 08:52

В Україні продовжують потроху запроваджувати електронну гривню

20.02.24 11:27

У Китаї вдарив аномальний мороз

15.02.24 14:36

Прем'єр Словаччини зробив вкрай неоднозначну заяву щодо війни в Україні.

15.02.24 15:22

НАТО планує створити центр підготовки для українських військових

15.02.24 16:16

Зеленський та Шольц можуть підписати угоду з безпеки вже завтра

15.02.24 14:23

Грип та ГРВІ стрімко розповзаються Україною. За тиждень – понад 230 тисяч хворих

Фото та Відео
Зеленський анонсував нові угоди про безпеку
Зеленський анонсував нові угоди про безпеку
Зеленський анонсував нові угоди про безпеку
Зеленський анонсував нові угоди про безпеку
Бордерлендс (2024): трейлер та дата виходу нового комедійного бойовика
Бордерлендс (2024): трейлер та дата виходу нового комедійного бойовика
Тотальне відеостеження за українцями: зареєстрований законопроект
Тотальне відеостеження за українцями: зареєстрований законопроект
Завод із штучного вирощування дітей: нова реальність
Завод із штучного вирощування дітей: нова реальність
Китайський електромобіль NIO ET9 може обтрушуватися, як собака
Китайський електромобіль NIO ET9 може обтрушуватися, як собака
У Донецьку чути вибухи. Видно дим у районі будівлі «уряду „ДНР“»
У Донецьку чути вибухи. Видно дим у районі будівлі «уряду „ДНР“»
Поляки на кордоні висипали українське зерно із вагону
Поляки на кордоні висипали українське зерно із вагону
Арестович прокоментував свою скандальну поїздку до Монако
Арестович прокоментував свою скандальну поїздку до Монако
Повстання роботів більше не фантастика: машини все частіше нападають на людину
Повстання роботів більше не фантастика: машини все частіше нападають на людину
Зеленський відвідав позиції українських воїнів під Куп'янськом
Зеленський відвідав позиції українських воїнів під Куп'янськом
fraza.com
Новини блогосфери
14.01.24 21:58

Третя світова війна розпочнеться наприкінці 2024 року
11.01.24 18:31

Хто винен і що робити?
25.12.23 11:16

Гривня пішла вниз
24.12.23 18:17

Запахло дуже великими грошима
© 2024 рік «Фраза.юа» - найсвіжіші онлайн новини України та світу, авторські статті. Всі права захищені.

При використанні матеріалів обов'язково розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на «Фразу.юа», розміщеному не нижче третього абзацу.

Редакція Фраза.юа залишає за собою право не погоджуватись з думкою автора, проте надає свободу слова відповідно до ст. 21, 24 та ст. 34 Конституції України.