Зеленський та Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прес-секретаря українського президента Сергія Нікіфорова.

За словами Никифорова, відбулася церемонія підписання главою держави Володимиром Зеленським та федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом «Угоди про співпрацю у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина».

Як раніше писало AFP, угода охоплюватиме «довгострокові зобов'язання щодо безпеки та підтримки України».

Очікується, що Зеленський підпише угоду про безпеку і з французьким колегою Емманюелем Макроном. Договір планують підписати у Єлисейському палаці.

«Ця угода відповідає зобов'язанням, взятим у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року», — заявили раніше в офісі Макрона.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Берліна .