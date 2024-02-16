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Новини > Зеленський та Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки

Зеленський та Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки

Агата Кловская
16.02.24 15:15
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Зеленський та Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прес-секретаря українського президента Сергія Нікіфорова.

За словами Никифорова, відбулася церемонія підписання главою держави Володимиром Зеленським та федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом «Угоди про співпрацю у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина».

Як раніше писало AFP, угода охоплюватиме «довгострокові зобов&#39;язання щодо безпеки та підтримки України».

Очікується, що Зеленський підпише угоду про безпеку і з французьким колегою Емманюелем Макроном. Договір планують підписати у Єлисейському палаці.

«Ця угода відповідає зобов&#39;язанням, взятим у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року», — заявили раніше в офісі Макрона.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Берліна .

Теги: Олаф Шольц, Володимир Зеленський, договір про безпеку

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