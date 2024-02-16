Олексій Навальний помер у російській колонії, — ЗМІ

У російській виправній колонії помер Олексій Навальний. Наразі причина смерті встановлюється. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу (ФСВП).

Зазначається, що під час прогулянки Навальний нібито відчув себе погано, після чого практично одразу знепритомнів.

«Негайно прибули медичні працівники установи, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого», - повідомляється на сайті.

Нагадаємо, Навальний випив чаю в російському аеропорту і опинився у комі.