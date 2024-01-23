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Новини > Україна на 50 років заборонить російські вантажівки, потяги, кораблі та літаки

Україна на 50 років заборонить російські вантажівки, потяги, кораблі та літаки

Агата Кловская
22.01.24 16:51
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Україна на 50 років заборонить російські вантажівки, потяги, кораблі та літаки

Кабінет міністрів у десятиденний термін внесе на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування терміном 50 років секторальних санкцій проти Росії. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 19 січня 2024 р. № 39-р .

Документом пропонується:

— заборона прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, для всіх видів прямих та транзитних польотів повітряних суден, власниками (експлуатантами) яких є юридичні особи – резиденти РФ;

- Заборона в'їзду в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів), зареєстрованих на території РФ;

- заборона ввезення на митну територію України у всіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів) для осіб, пов'язаних з державою-агресором, а також рухомого складу, взятого на облік залізницями РФ.

Також передбачено заборону на плавання у внутрішніх водах України та заходження до морських портів України:

- Судів під прапором Російської Федерації;

- судів, власником/судновласником яких є громадяни РФ, юридичні особи, зареєстровані на території РФ, юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками, членами або учасниками (акціонерами) яких є громадяни Російської РФ, фізичні та юридичні особи, щодо яких застосовані санкції;

— суден, що заходили до портів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України;

- судів, що знаходяться під наглядом установи "Російський морський регістр судноплавства" (Russian Maritime Register of Shipping's) та установи "Російський річковий регістр" (Russian River Register).

Нагадаємо, РФ стала найбільш підсанкційною країною у світі.

Теги: транспорт, Росія, Україна, санкції

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