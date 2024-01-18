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ТОП-ТЕМИ:
Новини > Трамп виступив проти цифрового долара

Трамп виступив проти цифрового долара

Александр Панько
18.01.24 14:01
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Трамп виступив проти цифрового долара

Екс-президент США Дональд Трамп виступив проти цифрового долара. Про це він сказав напередодні під час передвиборчої кампанії у Нью-Гемпширі, повідомляє Bloomberg.

За його словами, це дасть абсолютний контроль уряду над грошима американців.

Політик заявив: «Як ваш президент, я ніколи не дозволю створення цифрової валюти центрального банку. Така валюта дала б федеральному уряду – нашому федеральному уряду абсолютний контроль над вашими грошима».

Колишній глава держави застеріг: «Вони можуть забрати ваші гроші, а ви навіть не помітите, що вони зникли».

Так, сказано в публікації, супротивники цифрового долара бояться, що в уряду з'являться можливості відслідковувати покупки американців та блокувати ці операції.

У свою чергу, прихильники цифрового долара кажуть, що завдяки ньому цифрові транзакції прискоряться, легше буде виявляти фінансове шахрайство та відмивання грошей.

Раніше Федеральна резервна система США інформувала, що розглядає питання, вводити чи не вводити в обіг цифровий долар. Там обіцяють, що цифрова валюта не замінить готівку, але розширить можливості платежів.

Раніше з'явилося відео, як Рамасві ледь не поцілував Трампа.

Теги: США, Дональд Трамп, світ, фінанси, економіка

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