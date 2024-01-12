Найсильнішу футбольну збірну світу можуть відсторонити від міжнародних турнірів

Збірна Аргентини може втратити міжнародні турніри, пише La Nacion . Все через указ нового президента країни про перетворення всіх футбольних клубів на товариства з обмеженою відповідальністю.

Аргентинська спортивна конфедерація побоюється, що це може спричинити санкції з боку КОНМЕБОЛу, якщо організація оцінить документ від глави держави як втручання у діяльність спортивних організацій.

У разі КОНМЕБОЛ може дискваліфікувати Аргентину з правил і принципів ФІФА. Також «Альбіселесте» можуть отримати бан і від МОК, що не дозволить їм виступити в Парижі.

CAD заявляє, що президентський указ є неконституційним і намагається домогтися його скасування.

Зазначимо, що збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу.

Нагадаємо, Бразилія на кілька років може залишитися без міжнародних футбольних турнірів.