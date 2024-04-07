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ТОП-ТЕМИ:
Новини > Киян просять відмовитися від купання на Водохреще

Киян просять відмовитися від купання на Водохреще

Агата Кловская
05.01.24 13:54
172
Киян просять відмовитися від купання на Водохреще

Головне: Жителів Києва та гостей столиці закликають відмовитися від традиційного купання на Водохреща. Країна-агресор або деякі радикальні угруповання можуть застосовувати будь-які масові заходи для провокацій.

Деталі: Кияни просять відмовитися від купання у водоймах на Водохреща 6 січня. Причина — небезпека масових зборів, які можуть використати для дестабілізації ситуації в Україні Росія. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства "Плесо".

«Наполегливо закликаємо цього року відмовитися від купання у водоймах на Водохреща», — наголошують столичні комунальники.

У повідомленні йдеться, що в умовах війни, проведення будь-яких масових заходів та зборів, зокрема релігійних, може бути використане країною-агресором або радикальними угрупованнями з метою здійснення провокацій щодо віруючих та пересічних громадян для дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві.

При цьому у «Плесо» зазначили, що санітарні нормативи щодо стану водойм у Києві придатні для купання.

У тему: Синоптики попередили українців про наближення аномальних морозів.

Теги: Київ, провокації, Водохреще

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