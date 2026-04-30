Новые правила взыскания долгов в Украине: что нам несет закон 14005

Евроинтеграционный законопроект № 14005, принятый Верховной Радой в начале апреля, вызвал неоднозначную реакцию еще во время первого чтения: некоторые нашли в нем новые основания для конфискации имущества из-за долгов. Министерство юстиции тогда отдельно объяснило, почему это не так. «Слово и дело» объясняет, что действительно предусматривает новый закон и как он изменит взыскание долгов.

Законопроект №14005 имеет статус евроинтеграционного. Другими словами, он приближает наше законодательство к стандартам ЕС. После принятия Верховной Радой, он официально стал законом Украины № 4833-IX. Его полное название звучит так:

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка исполнения судебных решений, решений других органов и цифровизации отдельных этапов исполнительного производства».

Главным новшеством в процесс взыскания долгов, который предлагает закон, стало использование цифровых инструментов и автоматизации.

Центральным инструментом этого является автоматизированная система исполнительного производства (АСВП), которая будет использовать Единый реестр должников. С помощью нее в цифровой форме и автоматически будут проходить ряд этапов взыскания долгов, ранее требовавших участия работников соответствующих органов:

общее упрощение исполнительного производства: формирование необходимых документов в электронном виде и их автоматическая отправка в соответствии с законом, а также защита этих документов от несанкционированных изменений или пересмотра;

автоматическое снятие арестов: если задолженность меньше 10 минимальных зарплат, то после ее погашения человек автоматически будет исключен из Реестра должников. Так же автоматически будут обновляться и остальные данные производства;

предотвращение отчуждения имущества должниками. Другими словами, должник не сможет продать или переписать свое движимое или недвижимое имущество, пока находится в Реестре должников, ведь тот будет автоматически обмениваться данными об арестованном имуществе с другими госреестрами.

Кроме того, новый закон усиливает роль банков во избежание схем уклонения от ареста имущества:

банки и другие депозитарные субъекты обязаны подключиться к автоматизированной системе; в случае открытия или закрытия банковского счета лица, находящегося в Реестре должников, банк обязан уведомить все изменения соответствующий государственный орган или частного исполнителя; исполнитель производства имеет право вынести решение об аресте депозитного счета должника и получении из него суммы, необходимой для закрытия задолженности.

Также закон вводит изменения в случаи взимания жилья должника. Предыдущие ограничения разрешали лазейки как со стороны должника, так и со стороны исполнителей производства. Новый закон более четко регламентирует следующие случаи:

повышена сумма долга, необходимая для взимания единого жилья должника — с 20 до 50 размеров минимальной зарплаты. С действующей минимальной зарплатой (8647 грн) это означает, что если ваша задолженность меньше 432 350 гривен, то у вас нет права отчуждать жилье. Впрочем, по-прежнему жилье не считается единственным, если на вас записана доля другой недвижимости;

запрещено взыскание единого жилья военнослужащих во время военного положения – даже если выполняется условие о минимальном размере долга;

однако, в обоих случаях остаются исключения. Если единственное жилье является предметом залога этого долга или же в случае необходимости компенсировать ущерб, причиненный уголовным правонарушением, то у должника могут его взыскать;

кроме того, закон предусматривает снятие арестов и исключение из реестра лиц, имеющих задолженности по жилищно-коммунальным услугам в зоне боевых действий.

Весь процесс обнаружения, ареста и отчуждения недвижимости теперь будет происходить в электронном виде и посредством автоматического взаимодействия между реестрами. Таким образом, закон предусматривает уменьшение влияния человеческого фактора и введение более прозрачной системы взыскания долгов.

Закон будет постепенно вступать в силу: часть пунктов должны были заработать уже с 24 апреля — на следующий день после официальной публикации закона. Речь идет о защите единого жилья военнослужащих и переходном этапе обновления и проверки Реестра должников.

Остальные пункты, предусматривающие создание и практическое внедрение Автоматизированной системы исполнительного производства, должны заработать через 6 месяцев с момента публикации закона — 23 октября 2026 года.

По материалам издания Слово и дело