Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Бывший профессор физики Гарвардского университета доктор Майкл Гиллен, опираясь на расширение Вселенной по Хабблу и теории относительности Эйнштейна, утверждает, что Рай находится за космическим горизонтом - границей наблюдаемой Вселенной, на расстоянии около 273 миллиардов триллионов миль от Земли.

Там объекты удаляются со скоростью света, время останавливается, и царит вечная безвременность без прошлого, настоящего и будущего.

По его мнению, это идеально соответствует библейскому описанию высшего Рая - недостижимого для смертных, всегда «сверху», населённого нематериальными, вневременными существами, где обитает Бог. Гиллен же интерпретирует это как уникальную область вне пространства-времени, где свойства материи совпадают с древними религиозными текстами.

По матриалам СМИ