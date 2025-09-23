Все разделы

Дайджест > Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?

Автор: «Фраза»
23.09.25 10:37
431
Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?
Со стороны украинцев растет интерес к покупке наличного евро, и банки наращивают закупки этой денежной единицы. В июле 2025 года украинские банки завезли в страну $395,1 млн наличной евровалюты, что больше месячной поставки долларовых банкнот, составившей $332 млн (45,4%). 
 
Общий объем импорта всей наличной инвалюты вырос с июньских $701,7 млн до $731,7 млн (на 4,3%), но далек от максимума этого года, который был зафиксирован в январе — $1,8 млрд. Об этом свидетельствует свежая официальная отчетность Нацбанка, которая ведется в долларовом эквиваленте.
 
До сих пор объем импорта долларовой наличности всегда превышал поставки евровалюты, что также можно проследить по архиву НБУ. Например, год назад, в июле 2024 года банковская система завезла евро только на $348,7 млн (26,6% общего объема), а доллара — на $960,8 млн (73,2%). 
 
Банкиры рассказывают об ощутимом росте интереса к европейской валюте со стороны клиентов.
 
«Люди действительно все чаще спрашивают именно евро. Реже покупают его в безналичном формате с дальнейшей выдачей со счета, и чаще хотят забрать евробанкноты сразу в кассе. Если нет в наличии, то заказывают и готовы ждать днями-неделями. Причем, не только в Киеве или крупных городах, а повсеместно по всей Украине, что хорошо чувствуем по своим отделениям. Потому больше заказываем/завозим именно евро. Спрос на доллар, конечно, не умер, его тоже берут, но уже меньше, чем евро», — рассказал директор казначейства крупного розничного банка.
 
Из своего общения с клиентами, финансисты выделили три причины снижения спроса на доллар и роста интереса к евро: экономическую (рост курса евро к доллару на мировом рынке) и миграционно-бытовую. Миллионы украинцев после начала войны переселились в ЕС и этот продолжается. Соответственно, готовясь к отъезду люди покупают евро.
 
«Интересно, что больше интересоваться евро стали не только простые люди, которые берут по €200-500, но и крупные скупщики, которых еще называют барыгами — оптовиками, часто находящимися в тени и продающих инвалюту богатым людям и политикам (депутатам, министрам, судьям, главам администраций и пр.). Богатая публика постепенно увеличивает долю евровалюты в своих запасах: раньше там было 10-15% евро и 85-90% доллара, а теперь евро уже выходит на 30-40%. Евро дорожает и кое-кто пытается зарабатывать на курсовой разнице (на покупке/продаже)», — сказал заместитель председателя правления банка.
 
На фоне разнообразных экономических и геополитических новостей мировой курс евро/доллар в августе двигался в широком диапазоне: от 1,1395 до 1,1426 в первые дни до 1,1718 вчера, 25 августа. Сегодня цены топчутся около отметки 1,16. 
 
Напрямую от этих котировок зависят и гривневые расценки. Официальной курс НБУ в августе двигался в рамках 47,6-48,6 грн/€, а если смотреть на весь год, то самым высоким его значение было 2 июля — 49,4093 грн/€. Покупка/продажа на наличном рынке в этом месяце двигалась от 47,90-48,1 грн/€ до 48,3-48,8 грн/€. Сегодня 26 августа, оф. курс составляет 48,4731 грн/€, средний наличный в банках (покупка/продажа) — 47,89-48,57 грн/€, а карточный — 47,91-48,68 грн/€.
 
fraza.com
