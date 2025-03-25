«Грязное» жилье для должностных лиц МВД: Вадим Дзюбинский, Сергей Преутеса и другие очень неплохо устроились

От редакции: Мы нашли в Интернете очень интересный материал, который демонстрирует, как прекрасно живут работники МВД Украины. Это исследование «Следствие.Инфо» было опубликовано несколько лет назад, но оно, похоже, до сих пор актуально.

«Следствие.Инфо» проанализировало декларации топ-чиновников ведомств Министерства и увидело, что несколько из них за последние годы получили служебное жилье. Мы пытались разобраться, по каким критериям покупается и распределяется жилье в МВД. В ведомстве нам не ответили.

Анализируя данные о купле-продаже квартир из открытых источников, мы выяснили, что для правоохранительного министерства действует отдельный порядок закупки жилья, в котором куча пробелов. Более тщательный анализ позволил нам установить, что нередко МВД покупает квадратные метры у фигурантов своих же уголовных производств. А иногда – у сватов своих работников и народных депутатов.

«Следствие.Инфо» заинтересовалось темой закупки жилья для МВД, поскольку, анализируя прошлогодние декларации топ-чиновников, заметило в нескольких из них новое жилье. За последние несколько лет в Нацполиции служебное жилье площадью около 65 квадратных метров получил заместитель начальника Департамента уголовного розыска Юрий Кузьменко, на 50 квадратных метров — заместитель начальника Департамента противодействия наркопреступности Сергей Преутеса. Служебное жилье получил также начальник одного из департаментов ГСЧС Сергей Парталян.

Квартиру площадью более 90 квадратных метров в 2020 году получил и начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский – при этом его жена также арендовала жилье в столице. А сам Дзюбинский на момент получения жилья работал в должности около года.

Анализируя данные с портала использования публичных средств E-data, мы подсчитали, что в течение 2018-2020 годов МВД и его структуры - Нацполиция, Нацгвардия и Госслужба по чрезвычайным ситуациям - потратили на закупку жилья не менее 121 миллиона гривен. За эти деньги приобрели 93 квартиры в Киеве и Киевской области. Сколько стоили еще 50 квартир из остальных объявлений, установить не удалось. Важная деталь: покупка недвижимости госструктурами не производится через портал закупок Prozorro (почему – расскажем дальше), поэтому собирать эту информацию нужно вручную.

Еще десять лет назад правительство приняло специальное постановление по закупке жилья Министерством внутренних дел и другими ведомствами. Впрочем, как заметило «Следствие.Инфо», часто объявления о приобретении квартир публикуются не по прописанному в документе порядку, пропускаются некоторые пункты и, как говорят эксперты, в этом процессе вообще много пробелов. Одна из выявленных нами – закупка жилья у фигурантов своих же расследований.

Из 143 квартир, приобретенных структурами МВД за последние три года, в Киеве приобрели почти 50 квартир. Хотя процедура подразумевает закупку жилья и на вторичном рынке, все квартиры решили купить в новостройках.

Большинство из них Нацполиция и Министерство внутренних дел купили в двух жилых комплексах – «Днепровском» вблизи Дарницкого вокзала и «Хрустальных Источниках» возле парка «Феофания».

«Хрустальные Источники», расположенные в живописной парковой зоне, имеют скандальную славу. Еще в 2016 году «Экономическая правда» рассказывала о возможных махинациях застройщика с передачей права собственности на жилье инвесторам строительства, то есть людям, которые приобрели квартиры еще до строительства домов. Сейчас эти схемы расследуют правоохранители по нескольким уголовным производствам.

Радио Свобода сообщало, что часть домов без всех необходимых разрешений возводили на месте уникальной гидрогеологической станции Национальной академии наук, которая занималась исследованиями подземных вод. В 2020 году Нацпол начал расследование незаконного строительства и даже наложил арест на земельные участки. Впрочем, осенью 2020 его сняли.

Второй жилищный комплекс — «Днепровский» — на левом берегу Киева, также под пристальным вниманием правоохранителей. Нацполиция расследует дело о возможном нарушении правил безопасности застройщиком в процессе строительства комплекса. В полицию обратилась женщина, утверждавшая, что получила ингаляционное отравление из-за выброса хлора из баллонов, а место происшествия проверяла Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Комплексы объединяет еще кое-что. Оба ЖК возводил столичный застройщик «КСМ-Групп», по данным аналитической системы YouControl, входит в одноименную бизнес-группу. Ключевыми бенефициарами группы являются Николай Копистира и его сыновья Арсений и Сергей.

Арсений Копистира, по данным YouControl, женат на дочери Михаила Вербенского — работника МВД с более чем 40-летним стажем. В 2005-2010 годах Вербенский был замминистра Луценко, а в 2014-2015 годах возглавлял главный штаб ведомства. В настоящее время мужчина работает директором Государственного научно-исследовательского института МВД.

По словам главы правления «Антикоррупционного штаба» Сергея Миткалика, если победитель конкурса ведомства является сватом работника этого же ведомства, может возникать конфликт интересов.

«Сват, по семейному кодексу, является близким лицом, поэтому здесь может быть потенциальный конфликт интересов. Реальный конфликт интересов возможен, если Вербенский имел какое-то отношение непосредственно к закупке. Мы понимаем, что здесь могут иметь место какие-то неформальные договоренности, но доказать их юридически без большего количества доказательств пока нельзя», — отметил Миткалик.

Еще одна строительная компания, в отношении которой ведут расследование и Нацполиция и СБУ, — «ДСК-Партнер». Структуры МВД за последние пару лет купили у нее 21 квартиру в новостройках в Киеве и Вышгороде. Интересно, что компания-застройщик, одним из совладельцев которой является экспрезидент «Киевгорстроя» Петр Шилюк, фигурирует по меньшей мере в двух уголовных производствах.

Первое — по жилищному комплексу «Ярославичи-2», где приобрели пять квартир для полицейских. Дело в том, что около десяти лет тому назад фирма-застройщик разрушила недостроенный инфекционный корпус больницы и на его месте построила новостройку. С течением времени передача корпуса застройщикам привлекла внимание следователей СБУ. По мнению правоохранителей, здание с куском земли могли передать незаконно. Сам же корпус мог стоить 1,4 миллиона гривен и был наполовину выстроен за государственные средства.

Еще одно расследование, где фигурирует «ДСК-Партнер», ведет Главное следственное управление Нацполиции — оно касается возможных нарушений передачи земельных участков госпредприятия «Пуща-Водица» на основании инвестиционных договоров.

Следует отметить, что списки, кто именно получил служебное жилье, структуры МВД не публикуют. По словам Сергея Миткалика, если такие случаи существуют, то это также может быть потенциальным конфликтом интересов.

«Возможно, если работники Нацполиции проживают в квартирах застройщика, деятельность которого они расследуют, прокурору по этому делу следует передавать ее в другие органы досудебного следствия, чтобы исключить конфликт интересов», — отметил председатель правления «Антикоррупционного штаба».

Покупка недвижимости для работников Министерства внутренних дел производится по особому порядку, предусмотренному постановлением Кабинета Министров от 2011 года. Согласно ей, заказчик — в нашем случае это МВД и его ведомства — публикуют данные о конкурсах не в Вестнике госзакупок или на ProZorro, а на своем сайте и в любом СМИ по своему выбору.

При этом объявление о проведении конкурса должно состоять, по меньшей мере, из нескольких обязательных пунктов — это требования к жилью (например, информация о количестве комнат и метраж), содержание конкурсной документации, срок подачи предложения, место проведения торгов, контактная информация.

На сайтах Министерства внутренних дел, Нацполиции, ГСЧС и других ведомств такие разделы на сайтах действительно есть. Однако в публикуемых объявлениях нет части необходимой информации — не хватает конкурсной документации, деталей требований к жилью, информации о стоимости и метраже уже приобретенных квартир и т.д.

Аналитик Независимой антикоррупционной комиссии Александр Саенко рассказал «Слідству.Інфо», что прописанные постановлением условия публикации объявлений очень общие и могут способствовать нарушениям.

Это создает предпосылки для сужения круга участников и участия в конкурсе заранее определенных лиц физических или юридических. Это также является предпосылкой для произвола со стороны ответственных за закупки лиц, — отметил Саенко, — при этом (в постановлении — ред.) полностью отсутствуют требования к обнародованию результатов. То есть невозможно увидеть, по какой цене, какого метража приобретено жилье и соответствует ли процедура норме Постановления».

Александр Саенко рассказал, что с появлением в 2015 году закона «О публичных закупках» — а значит, и инструмента ProZorro — ситуация с госзакупками заметно улучшилась. Однако относительно закупки жилья здесь ничего не изменилось, поскольку действие нового законодательства не распространяется на покупку жилья.

Исследуя информацию о закупке служебного жилья, мы также обнаружили, что нередко МВД покупает жилье у частных лиц, а не у застройщиков. Таким образом продавцы могут минимизировать налоги с продаж — о такой схеме рассказывала, в частности, генеральная прокурорка Ирина Венедиктова.

У уже упомянутой «КСМ-Групп» правоохранители купили 30 квартир через частных лиц, в том числе и связанных со строительной компанией. Но почему-то не напрямую в компании.

В Ирпене для Нацполиции закупили три квартиры в жилом комплексе "Киевский". Одним из продавцов выступила Евгения Ростолопа – адвокат и руководитель строительной компании «Кондор-Эко-Украина». На своей странице в Facebook женщина отмечает, что руководит детским садом-школой.

В Вишневом закупили 11 квартир – также для полицейских – в жилом комплексе «Вишневый квартал». Продавцом части квартир была Лариса Шевчук — человек с таким же именем работал в компании «Познякижилстрой» и декларирует ряд недвижимости в Вишневом.

В Софиевской Борщаговке для Нацполиции приобрели 16 квартир, из них почти все – в ЖК «Львовское имение». Их продавал Виктор Мялык – нынешний народный депутат группы «За будущее» Игоря Палицы. Сейчас он подозревается в уклонении от уплаты налогов с недвижимостью на сумму 97 миллионов гривен. В рамках этого дела детективы Государственного бюро расследований даже арестовали его имущество.

Как рассказала в марте генпрокурор Ирина Венедиктова, Мялык продавал квартиры в жилых комплексах вблизи Киева — в Софиевской Борщаговке и Петропавловской Борщаговке. Но не как бизнесмен — он не создавал отдельное юридическое лицо, чем мог минимизировать налоги более восьми лет.

"Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%", - сообщила Венедиктова в марте этого года. Она сообщила, всего по такой схеме Мялык продал более 1,2 тысяч помещений.

По словам эксперта Transparency International Ukraine Ивана Лахтионова, инструмент государственных закупок ProZorro позволяет разные критерии для услуг и товаров. Однако пока нет изменений в законодательстве, для недвижимости его использовать невозможно.

«В ProZorro можно покупать и по ценовым, и по неценовым критериям, и это определяет заказчик, производящий закупку. Что касается недвижимости, то здесь проблема в том, что действие Закона Украины «О публичных закупках» не распространяется на такие закупки», — отметил он.

Лахтионов утверждает, что инструмент ProZorro позволяет снизить коррупционные риски и максимизировать выгоды.

«Prozorro прямо не преодолевает коррупцию, а позволяет минимизировать ее, система делает открытыми процессы, происходящие при организации и проведении закупок. Благодаря принципу «Все видят все», как контролирующие и правоохранительные органы, так и общественные активисты могут предупредить «предательство». Относительно недвижимости это действительно сложные закупки. Но если бы процессы закупки были прозрачными и открытыми — это дало бы положительный эффект», — убежден эксперт.

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