5 000 000 долларов за информацию о Cryptoqueen: США ищут криптовалютную супермошенницу Ружу Игнатову

Государственный департамент США предлагает вознаграждение в размере до 5 000 000 долларов за информацию об одной из самых больших загадок криптомира. В своем заявлении правительство сообщает, что оно ищет у общественности информацию, которая могла бы привести к аресту и/или осуждению гражданки Германии Ружи Игнатовой, одной из ключевых фигур, стоящих за схемой OneCoin.

Игнатова, болгарка, известная как «Королева криптовалют», основала OneCoin в 2014 году и управляла компанией как сетью многоуровневого маркетинга (MLM). Она ложно утверждала, что проект поддерживает частный блокчейн, и, как сообщается, мошенничество привлекло более 3,5 миллионов жертв, лишив их примерно 4 миллиардов долларов.

В ноябре этого года Ирина Дилкинска, «руководитель отдела соблюдения требований» OneCoin, признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, возникших в результате ее участия в проекте.

Окружной судья США Эдгардо Рамос позже приговорил Дилкинску к четырем годам тюремного заключения.

Поскольку Игнатова пропала без вести более семи лет назад, многие задаются вопросом, жива ли она вообще. В репортаже BIRD, болгарского издания, занимающегося журналистскими расследованиями, за февраль 2023 года, указывается, что она, возможно, была убита по приказу подозреваемого наркобарона Христофороса «Таки» Аманатидиса.

В новом сообщении BBC указывается, что юристы правительства США полагают, что Игнатова наняла Аманатидиса в качестве своего начальника службы безопасности. Другой адвокат правительства США, как сообщается, заявил в суде, что глава службы безопасности был «причастен к исчезновению» Игнатовой.

BBC также сообщает, что просочившиеся документы Европола указывают на то, что подозреваемый в полиции Таки использовал финансовую сеть OneCoin для отмывания денег, полученных от продажи наркотиков.

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