Самая загадочная диверсия 2022 года вызвала оживленную дискуссию, которая не утихает по сей день. Некоторые зарубежные СМИ пишут, что за подрывом якобы может стоять группа лиц, спонсируемая государством, точнее некая мифическая «проукраинская группировка». Так писали The Washington Post, The New York Times, Die Zeit и другие. По их мнению, эта версия якобы является «наиболее вероятным сценарием», однако установить личность конкретных подозреваемых никому не удавалось.

Ранее некие фамилии прозвучали от бывшего нардепа-предателя Андрея Деркача. А вслед за ним экс-сотрудник СБУ Виталий Прозоров, сбежавший в РФ, на днях выпустил свое собственное «расследование», которое теперь активно тиражируют россми.

Прозоров опубликовал якобы новые личные данные «украинских дайверов». В частности, в материале раскрываются факты из биографии участников подрыва, а также их паспортные данные, номера телефонов, скрины переписок и т.д. При этом в «расследовании» нет упоминаний об их семьях, как это бывает у крупных расследовательских групп по типу Bellingcat. Однако неясно, сделано это непреднамеренно или по иной причине. Как пишет экс-чиновник со ссылкой на свои «источники», эти лица были непосредственными исполнителями операции «под чужим флагом». А куратором диверсии якобы был некий «резидент ЦРУ в Украине» Кристофер Смит, который при помощи ГУР и СБУ отбирал и готовил этих «специалистов-дайверов».

Впрочем, по словам Прозорова, это не вся озвученная информация: вероятно, ожидается расследовательский цикл вокруг «Северных потоков».

Напомним, Швеция и Дания прекратили расследование подрыва трубопроводов «Северный поток» в силу отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела.

Один тех, кого беглецы и предатели типа Деркача и Прозорова называют участником диверсии, Роман Червинский, находится в СИЗО. Экс-разведчика судят за неудачную вербовку россиянина, из-за чего был ракетный прилет по аэродрому «Канатово» летом 2022 года.

По материалам сайта Адекватная конспирология