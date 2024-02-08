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Дайджест > Владимир Кудрицкий: глава «Укрэнерго» заметает следы взяточничества

Владимир Кудрицкий: глава «Укрэнерго» заметает следы взяточничества

Автор: «Фраза»
08.02.24 22:22
59
Владимир Кудрицкий: глава «Укрэнерго» заметает следы взяточничества

Спустя два года, как национальная энергетическая компания «Укрэнерго» помогла компании из орбиты олигарха Игоря Коломойского «Юнайтед Энерджи» присвоить электроэнергию на сумму 716 млн грн, Национальное антикоррупционное бюро, наконец, взялось за фигурантов данной схемы. Однако, их успешному задержанию взялся мешать глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, явно не заинтересованный в том, чтобы его подчиненные «заговорили» со следствием.

В марте 2022 года, когда российские войска стояли под Киевом, один из крупнейших на тот момент на украинском рынке электроэнергии трейдеров «Юнайтед Энерджи», выкупил у НЭК «Укрэнерго» небалансов электроэнергии на почти 2 млрд грн, но рассчитался за них лишь частично. В этих условиях компания обратилась за покупкой дополнительно электроэнергии еще на 716 млн грн, и НЭК, несмотря на долг, пошло на сделку. Более того, когда «Юнайтед Энерджи» не расплатилась в срок и за этот «транш», менеджеры «Укрэнерго» подозрительно любезно пошли на встречу трейдеру, в нарушение Правил рынка электроэнергии не став предоставлять компании статус «Дефолтный» с последующим направлением справок в банк для остановки движения средств на счетах предприятия. Тем самым позволив «Юнайтед Энерджи» перепродать электроэнергию реальным участникам рынка, а полученные деньги беспрепятственно вывести на счета зарубежной компании.

Отсюда стал очевиден сговор руководства «Укрэнерго» с компанией Коломойского по разворовыванию денег национальной энергетической компании. Вероятно, организаторы этой схемы рассчитывали «покрыть» ущерб «Укрэнерго» за счет банковской гарантии, выданной еще в сентябре 2021 года ООО «Юнайтед Энерджи» банком «Альянс». Однако, банк, заподозрив сговор «Укрэнерго» с трейдером, опершись на нарушения менеджером НЭК по несвоевременному присвоению статуса «Дефолтный» компании Коломойского, отказался покрывать данный ущерб, в результате чего дело ушло в долгие разбирательства в суды.

И вот 11 января НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура, наконец, объявила о разоблачении данной схемы. Ее организатором назван близкий бизнес-партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман, член наблюдательного совета «Укрнафты», проживающий в Женеве. Параллельно с этим в июне 2023 года ему также было объявлено о подозрении в присвоении 600 млн грн «Укртатнафты». Вместе с ним подозрение в схеме воровства денег «Укрэнерго» получил директор «Юнайтед Энерджи» Андрей Короткевич-Лещенко и Дмитрий Кондрашов, начальник департамента администратора по расчетам «Укрэнерго», который должен был остановить сделку по продаже небалансов электроэнергии «Юнайтед Энерджи», но не сделал это в интересах частной компании.

Однако, Кондрашова в Украине, как и Кипермана, не оказалось. Еще летом 2022 года глава НЭК «Укрэнерго» Кудрицкий подписал приказ с разрешением Дмитрию Кондрашову выехать в командировку в Венгрию, из которой он так в Украину и не вернулся, попросту сбежав из страны. Уже из-за границы он написал заявление об увольнении. Точно такая же история произошла и с другим подчиненным Кудрицкого — директоре по рыночным операциям «Укрэнерго» Никите Вишневском, которого Кудрицкий выпустил в Польшу в феврале 2023 года. Вероятно, он также принимал участие в схеме и, как и Кондрашов, был заблаговременно «спрятан» Кудрицким за пределами Украины.

Приказ, подписанный главой «Укрэнерго» Кудрицким, о разрешении Никите Вишневскому покинуть Украину.

Исходя из этого прослеживается явная заинтересованность главы НЭК «Укрэнерго» именно в сокрытии преступления, а не содействию следствию и возвращению национальному оператору утерянных сотен миллионов гривен. Источники среди топ-менеджмента «Укрэнерго», пожелавшие остаться неназванными, утверждают, что данная заинтересованность Кудрицкого имеет конкретное денежное измерение: за реализацию данной схемы он получил от Кипермана свою долю в размере 5 млн долларов США. Очевидно, опасаясь, что одними судами, в которых «Укрэнерго» не охотно пытается два года «выбить» из банка «Альянс» денежную гарантию «Юнайтед Энерджи», не обойдется, глава НЭК Владимир Кудрицкий принялся «спасать» себя и своих подчиненных, вывозя их из страны.

25 января НАБУ объявило в розыск Кипермана и Кондрашова. О Кудрицком в релизах бюро пока ни слова, сожаление о чем на своей странице в Facebook уже высказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Завгородний, под черкнувший, что навряд ли бескорыстно глава «Укрэнерго» Кудрицкий сначала всячески содействовал реализации схемы, а теперь пытается замести следы.

«Это отлично, что правоохранители наконец-то взялись за олигархов. Но я бы очень не хотел, чтобы громкой фамилией нас отвлекали от других, не менее циничных воров, которые не просто воруют сотни миллионов во время войны, а сидят при этом на государственной зарплате», — отметил Завгородний.

По материалам ОРД

Тэги: Владимир Кудрицкий

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