Василий Хмельницкий и его Биофарма «косят бабло» и в Украине и в РФ

Учредитель стратегического для Украины предприятия пытался зарабатывать на территории государства-агрессора, обеспечивая российскую «оборонку» изделиями для производства самолетов, вертолетов и БМП. Речь идет о белоцерковской «Биофарма Плазма». Это одно из ключевых биофармацевтических предприятий в Украине, делающее акцент на производство препаратов из плазмы крови. 4 года СМИ рассказывал о том, как «Биофарма» была приватизирована столичным застройщиком Василием Хмельницким и его младшим партнером по данному проекту Константином Ефименко (бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины в правительстве Николая Азарова).

Интерес Василия Хмельницкого заключался в недвижимости «Биофармы», которой это предприятие владело по соседству с центром Киева. Естественно, что наши доблестные правоохранители не могли не заинтересоваться влажными мечтами Васи.

В 2015 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений чиновниками Фонда госимущества во время приватизации «Биофармы». Следователей интересовало отчуждение целостного имущественного комплекса предприятия на улице Амосова в Киеве (примыкает к центру города) стоимостью в несколько миллионов долларов. В ходе следствия были проведены обыски в офисах ФГИ, Минздрава, Минэкономики и «Биофармы».

Генпрокуратура заинтересовалась схемой, которую Василий Хмельницкий провернул в тот удивительный отрезок времени, когда Фонд госимущества возглавляла ныне покойная Валентина Семенюк. В 2008 году с согласия ФГИ было создано акционерное общество «Биофарма», в которое государство внесло целостный имущественный комплекс завода по производству бактериальных препаратов на улице Амосова, а структуры Хмельницкого — деньги. А спустя два года государство в лице ФГИ избавилось от своей доли в компании, продав акции близкой к Хмельницкому фирме. В 2015-ом эта схема была классифицирована Генпрокуратурой по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 5 ст. 191 (растрата госимущества) Уголовного кодекса.

О серьезности ситуации можно судить хотя бы по тому факту, что 5 лет назад единственный акционер ЧАО «Биофарма» принял решение о прекращении эмитента путем его ликвидации. Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение было принято 15 августа 2018 года «в связи с неудовлетворительным состоянием поступления финансовых потоков от осуществления хозяйственной деятельности».

В итоге производственная площадка «Биофармы» на улице Амосова пошла под застройку, силовики как обычно получили денег (много). Что же касается остатков оборудования киевского завода, то они были либо проданы на металлолом, либо перевезены в Белую Церковь.

Именно там в сентябре 2019 года под торговой маркой Biopharma был огкрыт завод — фракционатор плазмы, который может перерабатывать до миллиона литров плазмы в год Еще до его запуска Хмельницкий и Ефименко пролоббировали распоряжение Кабмина о предоставлении их ООО «Биофарм Плазма» исключительного права на экспорт из страны компонентов донорской крови и препаратов из нее, который откровенно противоречило Закону Украины «О донорстве крови и ее компонентов». В соответствии с ним реализация донорской крови и ее компонентов за пределы Украины возможна лишь при условии полного обеспечения ими потребностей охраны здоровья населения нашей страны.

Еще 4 года назад мы писали: «Учитывая, что Украина сегодня фактически находится в состоянии войны, которая в любой момент может перейти в горячую стадию, желание выходца из „бандитского Петербурга“ отправить как можно больше украинской крови на экспорт выглядит не просто блажью ненасытного нувориша, но еще и вполне осмысленной попыткой подрыва обороноспособности страны.»

Однако, реальность оказалась даже забористей наших ожиданий. В декабре 2023 года на рашке разгорелся скандал. Там наконец выяснили, что целый российский промышленный холдинг, изделия которого используются для производства самолетов, вертолетов и БМП, «оказался под контролем выходцев с Украины, являющихся спонсорами ВСУ».

Волжский горсуд Волгоградской области в закрытом режиме рассмотрел иск заместителя генпрокурора рф Игоря Ткачева. Российские силовики выяснили, что Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева через свой белоцерковский фонд активно помогают ВСУ. Через эту организацию не только собираются средства на нужды нашей армии: волонтеры фонда приобретают военным продукты, шьют одежду и маскировочные сети. Как президент ООО «Биофарма Плазма» Ефименко также использует деньги этой компании для приобретения и поставок ВСУ дронов, тактических рюкзаков, аптечек, медикаментов, продуктов питания и прочее.

Перед нами предстает прямо не бывший чиновник-«регионал», а практически повстанец УПА, работающий в тылу врага. Чтобы лишний раз «не палиться» Ефименко передал все свои активы на территории государства-агрессора родной сестре Елизавете Андреевой. Среди них — ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» (ПАО «УралАТИ», г. Асбест, Свердловская область), специализирующееся на выпуске тормозных, фрикционных и уплотнительных материалов для транспортных, промышленных и строительных предприятий. Дочерними предприятиями ПАО являются АО «Завод фрикционных и термостойких материалов» («Фритекс»), ООО «Вати-Авто», ООО «Научно-производственное объединение „Завод тормозных механизмов“», ООО «Колодка-Композит», ООО «Темак-Инжиниринг», ООО «Волжский завод текстильных материалов».

Все эти компании, находящиеся на территории Волгоградской, Свердловской, Ярославской областей, а также Татарстана образуют единый промышленный холдинг, основными заказчиками и потребителями продукции которого являются государственные оборонные заводы рф, использующие ее для производства самолетов и вертолетов, военных автомобилей, боевых машин десанта и пехоты.

Однако, поставки продукции российской армии это еще не все интересное. Российские силовики утверждают, что сестра президента белоцерковской Biopharma, будучи урожденной Марией Алексеевной Ефименко, при вступлении (через полгода после начала полномасштабной войны) в российское гражданство сменила свою фамилию, имя и отчество на Елизавету Николаевну Андрееву, чтобы «скрыть свою родственную связь» с братом и его участие во владении описанным выше промышленным холдингом.

В итоге получив 3 августа 2022 года российский паспорт, новоявленная Андреева уже 9 августа улетела в ОАЭ, откуда в рф уже не возвращалась. А переписанные на нее предприятия продолжали отгружать продукцию для производства российских самолетов и вертолетов, военных автомобилей, боевых машин десанта и пехоты. Благодаря ии продолжали убивать и калечить украинцев, для спасения которых поставляет препараты белоцерковская Biopharma.

В итоге месяц назад рф прекратила этот театр абсурда и конфисковала активы Ефименко. И на повестке дня стоит вопрос, когда аналогичный шаг предпримет наша страна. Причем не только по отношению к активам Ефименко, поскольку по словам источников вел он свой российский бизнес (как и в случае с белоцерковской Biopharma) вместе с Хмельницким. У Васи, кстати, до сих пор работает строительный бизнес в оккупированном Крыму, есть доли в тамошних нефтяных компаниях и еще много чего «по мелочевке» — но это совершенно не беспокоит правоохранителей (видимо, они до сих пор переваривают взятки, полученные от нашего протагониста 5 лет назад).

В случае же с конфискованным в рф промышленным холдингом Василию Хмельницкому, несмотря на его хорошие питерские связи не удалось спасти его от конфискации (слишком поздно включился в эту историю), но он все-таки сумел убрать упоминания о себе любимом в материалах дела российских следаков.

По материалам ОРД