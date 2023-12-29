Відомий український політик Андрій Деркач, який першим надав докази міжнародної корупції та торгівлі впливом з боку Джо Байдена в Україні, дав перше ексклюзивне інтерв’ю після тривалої медійної паузи, пов’язаної з питаннями безпеки. Незважаючи на паузу в спілкуванні зі ЗМІ, весь цей час Деркач використовував для продовження розслідувальної діяльності та збору нових доказів.

Повна версія інтерв’ю буде доступна о 13:00 10 січня 2024 року в Х/Твіттері американської журналістки Сімони Манджанте, якій вдалося поспілкуватися з «Нульовим пацієнтом» корупції Байдена в Україні — Андрієм Деркачем. Згодом, повний текст і відео інтерв’ю будуть також розміщені на сайті розслідувального Інтернет-видання «21st Century Wire».

Світовим ЗМІ Андрій Деркач став відомим після низки гучних корупційних викриттів, що стосуються «українського сліду» в діяльності Джо Байдена в період його перебування на посаді віцепрезидента США у 2014-2017 роках.

Серед представлених Деркачем доказів, які без протидії демократичної верхівки США давно могли б призвести до завершення політичної кар’єри Джо Байдена, — тіньові заробітки сім’ї Байденів внаслідок захисту інтересів української видобувної компанії «Бурісма»; політичне прикриття міжнародної корупційної схеми з використання розвиненої структури українських грантових організацій, що розкрадали фінансову допомогу, яку надавали коштом американських платників податків;

виведення в офшори мільярдів доларів унаслідок переведення України на реверсне постачання природного газу; підзвітність українських правоохоронних органів Посольству США в розслідуванні резонансних кримінальних справ; прямий шантаж Президента України Петра Порошенка заради звільнення Генерального прокурора Віктора Шокіна, який підійшов надто близько до Байденів у розслідуванні справи «Бурісми».

Також саме Деркач уперше презентував аудіозаписи телефонних розмов між Байденом і Порошенком (відомі сьогодні як «плівки Деркача»), і саме Деркач довів втручання створеного демократами Національного Антикорупційного Бюро України (НАБУ) в президентські вибори 2016 року на боці Гілларі Клінтон.

Багато американських журналістів, юристів і конгресменів-розслідувачів свого часу високо оцінювали зібрані й оприлюднені Деркачем докази існування великої структури міжнародної корупції в Україні. Кожна публічна заява Андрія Деркача супроводжувалася незаперечним документальним підтвердженням у вигляді тих чи інших офіційних паперів. Окремим великим напрямком роботи Деркача було розслідування так званої «Демокорапшен», що привернуло увагу авторитетного американського розслідувача, прокурора, юриста та адвоката — Руді Джуліані, з яким Деркач планував консолідувати зусилля щодо міжурядової розслідувальної діяльності.

Однак, після посилення переслідування Деркача з боку американської та української влади, яке передбачало не тільки позбавлення громадянства і статусу народного депутата, а й відкриття кримінальних справ і навіть спробу фізичного усунення силами спецслужб, доля Андрія Деркача довгий час залишалася невідомою. Американські журналісти з’ясували, що Деркач був змушений покинути територію України, майже два роки не вів активної публічної діяльності та був зосереджений на пошуку й аналізі нових доказів міжнародної корупційної діяльності, зокрема пов’язаної з активністю сім’ї Байденів в Україні.

Сенсаційні факти, пред’явлені Андрієм Деркачем в інтерв’ю американським ЗМІ, можуть стати ще одним кроком до можливого імпічменту чинного президента США.