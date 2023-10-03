Канал «Ходячие мертвецы»: подробности самоубийства брата и сестры в Киеве

СМИ узнали подробности самоубийства двух подростков, которые взявшись за руки выпрыгнули с балкона (https://t.me/stranaua/125068), транслируя это в прямом эфире.

«Самоубийство подростки совершили в 11:10 в доме, где они арендовали квартиру. Родом они из города Березань Киевской области. До десяти лет парень жил в детском доме, девочка также воспитанница детского дома, но жила там до четырех лет», — рассказывает источник в правоохранительных органах.

У погибшей девочки осталась 17-летняя сводная сестра. Следователям она заявила, что погибшие употребляли наркотики.

"В последнее время оба подростка активно употребляли наркотики и находились в состоянии депрессии«,- говорит источник.

1 октября 2023, за день до совершения суицида, они создали телеграм-канал, который назвали «Ходячие мертвецы». За 30 минут до совершения самоубийства они опубликовали в нем несколько десятков видео, на которых рассказывают, как настраиваться на суицид.

Также на опубликованых видео подростки рассказывают, как занимаются сексом под наркотиками и снимают на видео сам процесс употребления наркотических средств. По их словам, они «нюхали мефидрон и курили марихуану».

По материалам соцсетей