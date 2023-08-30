Почему банкир-сепаратист Евгений Казьмин продолжает зарабатывать десятки миллионов долларов на «КомИнБанке» в ненавистной ему Украине?

«Кому война, а кому мать родная» — это выражение наиболее точно описывает жизнь бизнесмена Евгения Казьмина. Уроженец Луганщины никогда не скрывал своих пророссийских взглядов. Преступная аннексия Крыма в 2014 году, вторжение России в его родные Луганскую и Донецкую области, никак не изменило отношение бизнесмена к государству-агрессору.

Казьмин идейный фанат «русского мира». Даже после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 г. он не изменил своего мнения. Предприниматель скрылся с радаров. Неизвестно, ожидает ли он приход «своих», или волнуется за то, что у правоохранителей снова возникнут вопросы к его пророссийским взглядам. Несмотря на то, что Казьмин потенциально опасен для государства, на его бизнес это не влияет. Он и дальше продолжает получить средства из государственного бюджета в качестве поддержки «Коммерческого индустриального банка», а также развивать свои компании, которые скорее похоже на «однодневки».

Бизнес с привкусом сепаратизма

Война расставила все на свои места — те, кто в душе болел за «русский мир», продемонстрировали себя в полной мере. Многим публичным деятелям, в частности политикам и бизнесменам, удалось вовремя перекраситься, однако общество помнит всё.

У Казьмина сложилась несколько иная ситуация — еще в 2016 году против него было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины («Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»).

Евгений Казьмин

Вопросы у следствия к бизнесмену были очень серьезными. Как установили правоохранители, Казьмин лично руководил строительством жилья на территории временно оккупированного полуострова Крым. Ключевое, что это жилье предназначалось не для обычных крымчан, а для представителей оккупационных структур — МВД РФ и ФСБ. Таким образом, он поддержал легализацию агрессора в захваченной части Украины.

Сразу после аннексии Казьмин, не долго думая, перерегистрировал свой бизнес по законодательству России. Причем речь идет не об одной компании, а сразу о 7 разных юридических лицах. Деньги для их функционирования он зарабатывал в Украине, а затем выводил через оффшорные компании в Россию. Преступный бизнес просуществовал в течение 2 лет, но удача отвернулась от Казьмина — в августе 2016 года его задержали. Но тут начался настоящий цирк.

В суде Казьмин сообщил о том, что к моменту вручения ему подозрения он якобы сообщил следствие о том, что совершил преступление, раскаялся, и в суде готов признать свою вину. В свою очередь прокуратура не возражала против освобождения изменника от уголовной ответственности. Суд заслушав доводы сторон решил все же закрыть производство, освободив Казьмина от ответственности.

Решение суда об освобождении Казьмина от уголовной ответственности

Но здесь в ситуации произошел неожиданный поворот: Генеральная прокуратура внезапно «прозрела», подав апелляцию на решение суда, однако Апелляционный суд Киева отказал следствию, мотивируя это тем, что вся информация об освобождении Казьмина от ответственности была известна представителям власти, и это именно они виновны в освобождении предпринимателя от уголовной ответственности.

Решение Апелляционного суда по делу о финансировании терроризма

Но и на этом «странная» криминальная эпопея не завершилась. Все забыли, что на имущество Казьмина был наложен арест. Спустя всего 2 месяца суд постановил снять ограничения с 6 элитных автомобилей предпринимателя, среди которых 5 ценных Mercedes-Benz и 1 Audi A8L. Общая стоимость автопарка предпринимателя составляет около 1 миллиона долларов США.

Информация об арестованном имуществе Казьмина

Несмотря на то, что Казьмин человек очень не бедный, официального прибыльного бизнеса у него нет. В настоящее время, согласно украинскому законодательству, на него зарегистрированы только 2 предприятия, еще в одном он работает руководителем. Те компании, которыми Казьмин владеет, явно не функционируют, ведь они были основаны еще в начале 2000-х годов в Севастополе. Их уставный капитал составляет всего 400 грн, но это не мешало бизнесу светиться в нескольких громких криминальных историях.

Официальный бизнес Евгения Казьмина

Частное предприятие КВВМПУ фигурировало в уголовных производствах. Против бизнеса Казьмина были предъявлены обвинения в фиктивной предпринимательской деятельности, уклонении от уплаты налогов в больших размерах и подделке документов. Сведения об этом содержатся в уголовном производстве под № 12012000000000001 . Но и в этом случае, как и в истории о финансировании терроризма, нет никакого логического финала — следствие продолжается, но, учитывая сроки давности, дело будет закрыто.

КВВМПУ Казьмина имеет настолько богатый криминальный бэкграунд, что информацию о преступлениях должностных лиц компании можно найти еще в конце 2000-х годов. Как ни странно, все производства, относящиеся к деятельности предприятия бизнесмена, остались не раскрытыми.

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Ранее Евгений Казьмин был владельцем крупной трастовой компании «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «ФЭУ ФИНАНС» (сокращенное название — «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»).

После уголовного преследования по делу о финансировании терроризма Казьмин понял, что рано или поздно его смогут «прижать». Поэтому финансовая компания, ранее принадлежавшая ему, резко сменила собственника. Основательницей бизнеса стала Валерия Евгеньевна Казьмина (дочь предпринимателя), она же и руководитель предприятия.

Информация о владельцах «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»

Несмотря на то, что ФЭУ ФИНАНС выглядит достаточно солидной корпорацией, ее финансовая отчетность вызывает множество вопросов. Согласно официальным данным, уставный капитал компании составляет 10 миллионов гривен. В прошлом году прибыль составила 30,5 миллиона, но при этом предприятие не задекларировало никаких доходов. Это нонсенс, ведь прибыли без доходов не может быть, поэтому все идет к тому, что ФЭУ ФИНАНС, как и другие предприятия Казьмина, умышленно манипулируют финансовой отчетностью для уклонения от уплаты налогов.

Финансовая отчетность «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»

«ФЭУ ФИНАНС» является основателем компании «ФЭУ ДЕВЕЛОПМЕНТ». Несмотря на свое название и основной вид деятельности, предприятие занимается совсем другим. В 2019 году полиция раскрыла конвертационный центр, действовавший под прикрытием нескольких компаний, а его центром был банк «Коммерческий инвестиционный банк» (КомИнБанк), который через номинальных владельцев принадлежит Казьмину.

Следствие установило, что для реализации преступной схемы подчиненные Казьмина нашли граждан, которые за небольшие средства согласились стать номинальными руководителями фирм, через которые проводился обнал. Как свидетельствуют данные из судебного реестра, одному из мужчин пообещали «закрыть» долг в ПриватБанке в размере 15 тысяч гривен, однако и здесь «кинули». На суде он сообщил, что ему единовременно выплатили 13 тысяч гривен, больше денег он не видел.

Извлечение из уголовного производства № 42017000000004228

В общем действовала следующая схема: десятки фиктивных фирм скупали металлолом сотнями тысяч тонн, занижая его стоимость, затем этот же металл реализовывался уже по рыночной цене. За 2 года деятельность ОПГ приобрела невиданные масштабы. Размер ущерба, который Казьмин со своими сообщниками нанес государству, составил более 367 миллионов гривен (по тогдашнему курсу ~ 14 млн долларов США). Но вы не удивитесь, если мы скажем, что и за это преступление никто не ответил — дело потерялось в бюрократии.

Схема уклонения от уплаты налогов предприятий Евгения Казьмина

Ключевую роль в нелегальном бизнесе сыграла корпорация «КВН». ООО «КВВ ГРУПП» официально никогда не принадлежало Евгению Казьмину, но, как свидетельствуют материалы уголовных производств, все время он работал на предприятии исполнительным директором. Именно из офиса КВН на бульваре Тараса Шевченко в Киеве Казьмин давал распоряжение строить многоквартирные дома в Крыму для представителей российских спецслужб (оригинальные записи разговоров содержатся в материалах уголовного производства о финансировании терроризма).

До 2021 года владельцем и основателем промышленной группы была Елена Казьмина (подозреваем, что это жена Евгения). Кроме крупной компании, занимающейся вторичной переработкой отходов, Елена имеет еще один бизнес... как ФЛП она предоставляет услуги парикмахерским и салонам красоты. Выходит, что она на все руки мастер: и ногти накрасить, и крупным промышленным предприятием может управлять.

Информация о ФЛП Елена Казьмина

Карманный банк

Относительно «Коммерческого индустриального банка» сложилась вообще интересная история. Официально Казьмин получил разрешение на приобретение 100% акций банка в ноябре 2015 года (как раз в тот момент против него начали досудебное расследование по финансированию терроризма). Однако, понимая, что дело пахнет жареным, Казьмин попытался скрыть свое отношение к финансовому учреждению, несмотря на то, что в то время он занимал должность председателя наблюдательного совета «КИБ».

В апреле 2016 года Нацбанк признал его владельцем существенного участия независимо от формального владения, которое давало зеленый свет на арест финансового учреждения. За четыре месяца, в августе 2016 года, Казьмина задержали, но прошло всего три месяца, и вдруг у банка появляется новый владелец — британец Степан Пол Пинтер. Согласно информации НБУ, ему принадлежат почти 95% акций банка.

Информация о владельцах «КомИнБанка»

Удивительным образом ситуация осталась неизменной: банк продолжил отмывать средства реально контролируемого Казьминым холдинга «КВВ». Это отражается не только в уголовных производствах, но и штрафных санкциях НБУ. Самый свежий пример: в августе 2022 года регулятор наложил взыскание на «КИБ» в размере 7 млн гривен за «необеспечение банком надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения, противодействия и проведения первичного финансового мониторинга». В феврале 2022 года «КомИнБанк» был замечен в идентичной ситуации, но тогда на финансовое учреждение наложили символический штраф — всего 200 тысяч гривен.

Но недавно «КИБ» превзошел сам себя. Оказывается, что банк участвовал в схеме хищения средств государственного «Укргазбанка». Следствие установило, что в период с 2014 по 2019 год 15 должностных лиц финансового учреждения вывели 206 миллионов гривен из банка. Ключевым подозреваемым является экс-председатель правления «Укргазбанка» (он же бывший руководитель НБУ) Кирилл Шевченко. Большинство фигурантов бежали из страны, однако есть и те, кого следствие задержало.

Карта розыска бывшего руководства «Укргазбанка»

Фамилии арестованных лиц не сообщается, но и это не главное. В марте 2022 года одному из членов преступной группы банкиров избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой — залог в размере 6 441 600 грн. В дальнейшем о ходе дела официальные власти не сообщали, однако, как стало известно из судебного реестра, фигурант производства о присвоении средств в особо крупном размере вышел из СИЗО. За него внес залог «КомИнБанк».

На прошлой неделе финансовое учреждение подконтрольное Казьмину решило, что эти средства все же нужно вернуть. Поэтому они обратились в суд с требованием о возврате внесенного залога за подозреваемого в хищении средств «Укргазбанка», но Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Выписка из решения ВАКС об отказе в возвращении залога «КИБ»

В результате получается странная ситуация. Казьмин, признанный виновным в финансировании российских спецслужб, не только спокойно остается на свободе, но и через фиктивных лиц руководит многомиллионными бизнесами и освобождает чиновников-коррупционеров из-под стражи.



Тем временем начинается 19-й месяц войны...

По материалам: «Антикор»