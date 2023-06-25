Стерилизация людей в Японии: отчет о евгеническом беспределе вызвал бурю негодования

Из отчёта следует, что около 16 500 человек были принудительно стерилизованы без их согласия в период с 1948 по 1996 год, причем большинство жертв составляли женщины. Еще не менее 8000 женщин подверглись принудительным абортам из-за наследственных заболеваний.

Япония остаётся единственной развитой страной, где правительство не принесло извинений и не выплатило компенсаций жертвам евгенических законов. Последней такой страной была Швеция, где полностью со стерилизацией покончили только к 2012 году (она была обязательной при смене пола).

Евгеника получила широкое распространение во многих передовых странах (США, Англии) с конца XIX по середину XX века. Это применение к человеку теории эволюции и генетики – мышление, которое выразилось в политике, ставящей целью повышение качества коллективного генофонда и препятствование его ухудшению. В означенную эпоху широко бытовала убеждённость в том, что в соответствии с учением новейшей в те времена генетической науки, человеческие способности и возможности определяются набором его генов. Исходя из этого, евгеникой считали главным образом предотвращение распространения пагубных генетических свойств, действенной мерой для чего служит стерилизация из соображений евгеники. Это порождало необходимость в соответствующей законодательной базе.

Хотя общераспространённым является убеждение в том, что евгеника была прерогативой исключительно нацистской Германии, это решительно не так. Первый закон о стерилизации был принят в Соединённых Штатах Америки. Фактически, принятый нацистами в 1933 году сразу после прихода к власти Закон о защите потомства от генетических заболеваний был составлен по образцу закона о стерилизации штата Калифорния.

Многие из людей, которые подверглись стерилизации, страдали от заболеваний, которые, как считалось, передаются по наследству. Политика в области евгеники зачастую осуществлялась в комплексе с политикой в области благосостояния и социального обеспечения. Руководствовались при этом соображение о том, что предотвращение возникновения психических заболеваний повышает эффективность общества. При стерилизации страдающих от заболеваний психики руководствовались генетическим характером заболеваний. Но в те времена выводы о генетическом характере были довольно смутными, а аргументация и толкования генетического характера заболеваний были таковы, что под стерилизацию попадал широкий круг людей с умственной отсталостью или алкогольной зависимостью.

В Германии формальным основанием в принципе служило заявление самого человека. Но заявление на стерилизацию в суды по вопросам генетического здоровья имели возможность подавать и врачи, а также руководители заведений по уходу и тюрем, причём решения судов исполнялись в принудительном порядке. Нацисты задействовали этот механизм в полной мере, осуществив в общей сложности 375 тысяч операций. Таким образом, при власти нацистов операциям стерилизации подверглись в общей сложности 0,5% немцев.

Закон о евгенической защите в Японии

Евгеническая политика продолжилась и после окончания Второй мировой войны. Евгеническая политика не послужила одним из поводов для осуждения нацистов на Нюрнбергском процессе, не подпал закон и под меры денацификации, определённые командованием союзных оккупационных войск. Были упразднены лишь суды генетического здоровья. Результатом такого оставления без внимания пресловутой генетической политики нацистов стало то, что после войны в ряде стран наступила эпоха полномасштабной «научной евгеники». И Япония является в этом отношении наиболее типичным примером.

В 1940 году в подражание нацистскому Закону о защите потомства от генетических заболеваний Япония тоже приняла Закон о национальной евгенике. Положения закона допускали принудительную стерилизацию из соображений общественной пользы людей с психическими заболеваниями, которые передаются по наследству и т. п. Но вследствие традиционного японского патернализма стерилизация потомства столкнулась с сильным сопротивлением. К тому же, в военные годы действовала политика поощрения многодетности. Это ограничивало реализацию положений Закона о национальной евгенике. Из первоначального законопроекта было исключено положение о прерывании беременности из соображений евгеники, и закон был со скрипом утверждён парламентом только благодаря тому, что министр пообещал откладывать осуществление принудительной стерилизации из соображений общественной пользы. Поэтому число проведённых операций стерилизации в соответствии с положениями Закона о национальной евгенике ограничилось 538 случаями.

Ситуация резко изменилась после поражения Японии в войне. Поскольку государственная территория сильно уменьшилась, из-за демобилизации солдат, которые несли службу на заморских землях, а также из-за важной задачей для властей страны стало сдерживание численности населения. К тому же, в связи с репатриацией и обострением проблемы изнасилований, которыми сопровождалась оккупация, приходилось даже идти на смягчение норм, регулирующих аборты. Именно в этой обстановке был принят Закон о евгенической защите.

По своему характеру этот закон, в основу которого лёг не функционировавший в военные годы Закон о национальной евгенике, под лозунгом «политики научной евгеники» был направлен ещё и на фактическое разрешение абортов. После неоднократного внесения поправок закон стал позволять прерывание беременности по экономическим соображениям, а ещё через какое-то время была отменена и формальная процедура проверок. Как следствие, с 1950-х годов ежегодное количество абортов, стало превышать миллионную отметку даже по официальным сведениям. Юридическая ответственность за незаконные аборты фактически превратилась в пустой звук, и Японию, которая первой в мире позволила такую свободу в отношении прерывания беременности, стали даже называть «раем для абортов».

Операции по заявке врача независимо от воли пациента

Обстановка, сложившаяся в стране сразу после войны, в глазах части парламентариев Японии выглядела как ухудшение качества населения, вызывая опасения о так называемом «отрицательном отборе». Из-за этого в Закон о евгенической защите вошли меры евгенической политики, в чём-то даже более сильные, нежели в нацистском законе о стерилизации. Говоря конкретнее, операции по стерилизации стали проводиться не только лицам, страдающим от генетических психических болезней, передающихся по наследству, но и рядовым пациентам с заболеваниями психики – достаточно было лечащему врачу подать соответствующую заявку в комитет по евгенической защите при администрации префектуры, и при одобрении заявки операция проводилась независимо от воли пациента. Более того, с наступлением 1970-х годов часть врачей и руководителей учреждений, будучи убеждены в том, что операция стерилизации соответствует как интересам общества, так и интересам лица с психическим заболеванием или ограниченными возможностями здоровья, активно рекомендовали такие операции. Поэтому было немало случаев, когда операции стерилизации проводились без каких-либо разъяснений несовершеннолетним, страдающим заболеваниями психики, лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям из бедных семей и т. п.

Число проводимых операций принудительной стерилизации, которое в конце 1950-х достигало свыше тысячи в год, в дальнейшем стало постепенно уменьшаться и практически сошло на нет в 1980-х годах. В 1996 году все статьи закона, связанные с политикой евгеники, были разом упразднены.