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Дайджест > Венский узник Игорь Кушнир обанкротил Киевгострой и ждет от столицы миллиардную помощь

Венский узник Игорь Кушнир обанкротил Киевгострой и ждет от столицы миллиардную помощь

Автор: МакеевкаINFO
23.06.23 23:00
62
Венский узник Игорь Кушнир обанкротил Киевгострой и ждет от столицы миллиардную помощь

Киевская городская государственная администрация (КГГА) отказала Игорю Кушниру, главе «Киевгорстроя», в финансировании на сумму 1,3 миллиарда гривен (1 миллиард в качестве докапитализации и 300 миллионов гривен вложений в квартиры). Строительство приостановлено, и крупнейший застройщик столицы фактически оказался на грани банкротства. И Кушнир Игорь Николаевич довел Киевгорстрой до этого.

Тем временем сам Игорь Кушнир не испытывает финансовых трудностей. За время его руководства компанией его семья стала одной из самых богатых в столице. Множество недвижимости зарегистрировано на имя Кушнира. Однако самые ценные активы, такие как самолет, элитные квартиры и компании, оформлены на его жену и детей. В то время как инвесторы в жилые комплексы «Киевгорстрой» остаются без жилья, за которое они уже заплатили, глава компании путешествует за границу и думает о том, что во время конфликта он имеет право сдавать дома даже без фасадов.

Подробнее о том, как Игорь Кушнир привел «Киевгорстрой» на грань банкротства, можно прочитать в статье.

 Игорь Николаевич Кушнир крал, а город не предоставляет миллиард: повторится ли судьба Микитася

«Киевгорстрой» из акционерного общества превратился в холдинговую компанию. Фактически статус «коммунального предприятия» является всего лишь прикрытием, которое позволяло привлекать инвесторов в жилье. Деятельностью занимаются десятки других компаний, которые, якобы, входят в состав холдинга Игоря Кушнира. Однако доля города в этих компаниях составляет менее 1%, в то время как до 55% доли принадлежат другим лицам.

Игорь Николаевич Кушнир, руководитель «Киевгорстрой», создал свою собственную империю, аналогичную «Укрбуд», нажившись на воровстве в целые миллиарды. Однако, как и в случае с Микитасем, чрезмерные амбиции казнокрада привели к плачевным финансовым результатам. СМИ сообщают, что глава коммунального застройщика Игорь Кушнир одновременно владеет двумя частными застройщиками, у которых нет проблем с активами.

 

Тем временем «Киевгорстрой» остановил свои работы и не в состоянии выполнить обязательства перед инвесторами. По информации СМИ, в бюджете образовалась дыра, которая составляет около 2 млрд грн. Чтобы спасти компанию, Кушнир просит город увеличить уставный капитал на 1 млрд грн (по сути, просто передать) и выделить еще 300 млн грн на покупку квартир у «Киевгорстроя».

Кушнир оправдывает сложившуюся ситуацию полномасштабным конфликтом, заявляя: «Во время конфликта можно вообще сдавать дома без фасадов, без благоустройства, без ничего. Если им не нравится, пусть не подписывают. Пусть идут куда-нибудь». Эти слова, предположительно, произнес глава «Киевгорстроя» Игорь Кушнир в ходе своего разговора с Максимом Микитасем (бывшим главой «Укрстрой»), подозреваемым во множестве махинаций. Запись разговора была предоставлена самим Микитасем и опубликована в сети.

Но даже до полного конфликта Игорь Николаевич Кушнир продавал дома без коммуникаций. Ранее уже были подробно описаны ситуации в ЖК «Медовый». Один из домов там не был подключен к отоплению и не был благоустроен. Еще один пример — ЖК «Радужный». Его должны были сдать в эксплуатацию еще до конфликта. Теперь же инвесторам предлагают оформлять право собственности на квартиры в домах, которые не были подключены к коммунальным услугам. Если инвесторы согласятся на это, им придется самостоятельно решать проблемы с подключением коммунальных услуг. И решение этой проблемы может обойтись им в десятки миллионов гривен.

Кушнир Игорь Николаевич: самолеты и хатынки

Как утверждает издание УП, работая на коммунальном предприятии, Кушнир стал одним из собственников еще двух застройщиков. Речь идет о компаниях IB Alliance и bUd development. В обеих компаниях его партнером является скандальный нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар.

Тесные отношения с ОПЗЖ подтверждают еще один факт. На его жену Оксану оформлен самолет, на котором экс-нардеп и государственный изменник Виктор Медведчук летал к своему куму Путину в Москву. Сам 51-летний Кушнир в разгар отопительного сезона 2022-2023, когда в ЖК «Медовый» целый дом оставался без отопления, улетел в Вену (и стал героем расследования УП «батальон Вена»).

Непонятно, как бизнесмен смог пересечь государственную границу в период полного конфликта. Еще до этого расследователи обнаружили, что у семьи Кушнира есть недвижимость на десятки миллионов гривен. Так, жена Кушнира владеет квартирой площадью 161 квадратный метр и двумя паркоместами в элитном жилом комплексе «Французский квартал». Сын и дочь президента «Киевгорстроя» владеют квартирой площадью почти 200 квадратных метров в ЖК «Заречный» и двумя апартаментами в ЖК «PecherSKY».

В декларациях Кушнира не указано ни одного автомобиля. У жены и детей есть автомобили Mercedes E250 Cabriolet (2016), Range Rover (2008), Mercedes E250 CDI (2014) и Mercedes E220, приобретенный в 2017 году. Кроме того, с 2013 по 2017 год сын Кушнира передвигался на мотоцикле Harley Davidson. Официальный заработок Кушнира Игоря Николаевича за всю жизнь составил 127 тысяч долларов, что в три с половиной раза меньше стоимости только автомобилей, выяснили журналисты.

Жена Кушнира владеет компанией Klodius Investments Limited, против которой были введены санкции СНБО. Причины введения санкций не разглашаются, однако сам факт означает, что в СНБО существуют данные о том, что компания наносит ущерб национальной безопасности Украины.

В такой ситуации возникает логичный вопрос: сможет ли Кушнир, который привел «Киевгорстрой» к такому состоянию, спасти крупнейшего застройщика и предотвратить его крах? Банкротство «Киевгорстрой» может иметь масштабные последствия. Тысячи киевлян останутся без жилья. Не пора ли заменить руководство «Киевгорстрой» для предотвращения разорения компании и вывода ее последних активов?

Тэги: Игорь Кушнир

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