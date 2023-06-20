Производство молока в Украине сокращается

В Украине сокращается производство молока. Среди причин — уменьшение поголовья скота, низкий спрос на молочную продукцию на внутреннем и внешних рынках, а также ухудшение качества жизни украинцев.

Так, по данным Госстата, в январе-апреле 2023-го хозяйства всех категорий произвели около 2,145 млн т молока-сырья, что на 4,93% меньше по сравнению с прошлогодним периодом. В апреле объем надоев составил 646,1 тыс. т — это на 2,37% меньше апреля 2022 года.

"Производителям невыгодно увеличивать объемы надоев из-за снижения закупочных цен на сырье. На цены давит низкий спрос на молочную продукцию на внутреннем и внешних рынках. Около 9 млн украинцев покинули страну в результате военного конфликта. Покупательная способность значительного количества граждан сократилась из-за уменьшения доходов, потери работы и ухудшения качества жизни", — отмечает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили

Примечательно, что украинская молочка не пользуется спросом на рынке ЕС, перенасыщенном биржевыми товарами местных производителей, а на традиционных рынках сбыта (таких как Молдова, страны Южного Кавказа и Средней Азии) потребители покупают меньше молочной продукции в условиях потребительской инфляции. В итоге на складах в Украине накапливаются запасы сухого обезжиренного молока и молочной сыворотки, которые проблематично реализовать.

Более того, на сокращение надоев также повлияло уменьшение поголовья крупного рогатого скота. Согласно информации Госстата, по состоянию на 1 мая 2023 года в приусадебном и промышленном секторе содержится 2,55 млн голов КРС, в том числе 1,355 млн коров. По сравнению с аналогичной датой прошлого года поголовье КРС сократилось на 215,8 тыс. голов (-8,5%), а количество коров — на 104,8 тыс. голов (-7,73%).