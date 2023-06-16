Аферист та рейдер Мізрах залишився під вартою

Зібрав ціле угруповання, підробляв документи, організував роботу силового блоку, бухгалтерів та юристів, залучив кримінального авторитета і колишнього російського замміністра, громадянина рф. Шахрай Ігор Мізрах зробив все ідеально, аби привласнити потужне та унікальне для України підприємство. Хорольський завод дитячих продуктів харчування єдиний випускає сухі молочні суміші для немовлят. І Мізрах зі своєю бандою вже майже зумів прибрати його до рук.

Вчасно підключилися фахівці з Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції. Вони змогли викрити всю оборудку, затримали Мізраха, провели десятки обшуків у нього та спільників. І що найдивовижніше — рейдер і досі знаходиться в СІЗО. Вийти звідти Мізраху не вдалося навіть після того, як він оскаржив запобіжний захід в апеляції — суд залишив його за ґратами.

Надто багато доказів вдалося зібрати правоохоронцям та надто багато уваги ця справа отримала від громадськості. «Порєшать» цього разу Мізраху не вдалося. Хоча в поліції визнають — він вже не вперше потрапляє до їхнього поля зору у зв’язку з сумнівними справами, шахрайством та обдурюванням людей. Але кожного разу Мізраху вдавалося уникнути відповідальності.

Люди, які з ним працювали навіть стверджують, що Ігор Мізрах володіє гіпнозом. Це — розповсюджений «талант» серед досвідчених шахраїв. А Мізрах має багаторічний досвід введення людей в оману.

Для себе він створив фейкові особистості в інтернеті — мережа розповідає про Мізраха, що він і політолог, і політтехнолог, і викладач, і артист, і музичний продюсер. В реальності — Мізрах заробляв виключно крупними аферами. Навіть вже під час війни не гребував тим, щоби нібито продавати посади на стратегічному підприємстві Укроборонпром.

Заради цього він навіть орендував офіс на Банковій і видавав себе за людину з ОП. Спільники находили йому клієнтів, а Мізрах вже обробляв їх та отримував гроші. «Він собі створив спеціально фікцію в інтернеті, що він якийсь там політолог, радник і так далі. І створив зробив звичайні візитівочки «Радник Президента» і тупо «розводив», — розповідають ті, хто мав справу з Мізрахом. Втручання в реєстр, захоплення майна через підроблені документи — теж звична для Мізраха справа. Земельні ділянки, квартири, інша нерухомість — зараз слідчі продовжують вивчати, що ще, окрім вже зафіксованого підприємства на Полтавщині, встиг рейдерськими та шахрайськими схемами привласнити Мізрах. Поки слідство триває «політтехнолог» та «музичний продюсер» продовжує сидіти за решіткою. Найближчі 60 діб вийти йому звідти не вдасться. Далі — суд знову повинен буде переглядати запобіжний захід. Але сторона обвинувачення наполягає: доказів провини Мізраха та його шайки зібрали достатньо. Отож запобіжний захід мають подовжити.