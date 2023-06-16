На дне обмелевшего Каховского водохранилища нашли остатки церкви XVIII века

В селе Покровском, недалеко от Никополя, на дне обмелевшего Каховского водохранилища, были обнаружены остатки церкви XVIII века.

Церковь в Покровском была построена осенью 1798 года. Ранее на ее месте была сечевая церковь, но после разорения Сечи ее разграбили. Власти распорядились закрыть эту церковь, а рядом построить каменную, остатки которой недавно и нашли на дне Каховского моря. Видео находки опубликовал канал Dnepr Info.

В разные годы село Покровское посещали Т. Шевченко, В. Зуев, О. Стороженко, О. Афанасьев-Чужбинский, И. Репин, В. Серов. Об этом месте кинорежиссер А. Довженко снял свою «Поэму о море».

Шевченко нарисовал несколько этюдов из Покровского, на одном из которых была церковь. Здесь же, как полагают некоторые иследователи, он начал работу над поэмой Слепой. В ней, кстати, есть такие строки:

«…І розказують, і плачуть,

Як Січ руйнували,

Як москалі сребро, злато

І свічі забрали

У Покрови. Як козаки

Вночі утікали."

Новая Сечь со старой, еще деревянной церковью

Каменная церковь существовала до 1954 года — то есть, до момента постройки дамбы. Перед уничтожением и затоплением церкви представителями советской власти было эвакуировано большинство ценностей из нее. Однако местным жителям удалось сохранить некоторые из артефактов. В настоящее время эти реликвии находятся в Покровском музее. Среди них: ключ от Сечевой церкви, икона распятия, кувшины запорожских казаков, казацкие трубки, останки шпаги и т. д.

В 50-х годах XX века не только церковь, но и само село Покровское частично оказалось под водой искусственного Каховского моря.

Об этом моменте писал Александр Довженко в 1954 году:

«…Останній спогад про церкву. Мені шістдесят років. З п’ятнадцяти літ не вірю у Бога і відтоді не був у церкві. Але у селі Покровському я пошкодував, що Бога нема. Мені страшенно захотілося, аби він з’явився хоча би на п’ять хвилин і, побачивши зруйнований негідниками пам’ятник давньої архітектури, споруджений на честь його Божої матері, покарав лютою смертю темних і підлих іуд, що скоїли цю мерзенну справу. Прощай, Покровське. Віри в неіснуючого Бога у тебе не зменшилося. Зменшилося краси».

По материалам украинских СМИ