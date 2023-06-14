Корнел Уэст становится новым лидером американских левых. У Байдена проблемы

У Демпартии появилась новая головная боль. Американские левые, недовольные Байденом и вашингтонским консенсусом, двигают несистемного кандидата в президенты. Им стал один из самых популярных американских левых философов современности Корнел Уэст.

Себя он характеризует как христианский социалист. Уэст - ярый борец за гражданские права меньшинств и противник крупных корпораций и неолиберализма. Он преподавал в Гарварде и Йеле, снимался в фильмах - а теперь намерен пойти и в большую политику.

Причём Уэст выдвигается от “Народной партии” - левого движения сторонников Берни Сандерса, которые выступают против истеблишмента Демпартии.

Уэст обещает остановить все войны с участием США, включая украинский конфликт, перекрыть финансовые транши другим странам, закрыть все американские базы и ликвидировать НАТО. А внутри США - ввести бесплатное здравоохранение и отказаться от добычи нефти и газа.

В поддержку Уэста уже хочет выступить и Зелёная партия США. Ей традиционно удаётся регистрировать своего кандидата в большинстве американских штатов. И именно из этого и исходит опасность Уэста для демократов - ведь он вполне может стать спойлером Байдена на выборах.

Уэст сравнивает Трампа и Байдена как выбор между “фашистской катастрофой” и “неолиберальным бедствием”. Именно так думают многие левые в США, разочарованные в Байдене и не желающие голосовать ни за кого из кандидатов. Поэтому до 20% демократов и готовы поддержать Роберта Кеннеди на праймериз - а не Байдена. Если даже часть из них в итоге проголосует за Уэста, то это грозит подорвать позиции демократов - и обеспечит уверенную победу Трампу.

По материалам соцсетей