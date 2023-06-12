Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение

Национальный банк на выходных выдал для банков и населения разъяснение в отношении обмена наличной иностранной валюты.

На этот счет было много жалоб со стороны украинцев: председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что к нему пришло свыше 400 обращений населения из-за отказов финучреждений принимать наличную изношенную инвалюту и инвалюту старых выпусков, а также из-за завышенных комиссий при таком обмене. Поэтому НБУ пришлось вмешаться в ситуацию и давать публичные разъяснения.

В последние месяцы у людей возникло с валютообменном три проблемы:

— Банки и небанковские обменники придирались к каждой купюре, проверяли их очень дотошно и отказывались принимать на обмен изношенные иностранные банкноты. Чаще всего это доллары.

— Если ветхую инвалюту и принимают, то во-первых, на инкассо — с дальнейшей проверкой не только в украинском банке, но и за границей (в США и Европе), из-за чего обмена нужно ждать неделями или месяцами. Во-вторых, такой валютообмен происходит за чрезвычайно высокую комиссию. Если раньше это стоило 10-15% от суммы, то сейчас уже 30%. А иногда комиссия достигает и 50%. Человек теряет от трети до половины обмениваемой суммы.

— Банки и финкомпании либо не меняют, либо меняют с комиссией старые долларовые банкноты. Совершенно нормальные, не поврежденные и не изношенные. Только из-за того, что они 1996 года выпуска, их называют «белыми долларами». Обычно за их обмен взыскивают комиссию в 0,5% суммы. При этом без комиссии обмениваются не поврежденные доллары 2010 года выпуска — такие называют «синими» из-за трехмерной синей ленты.

Финансисты объясняли такую политику тем, что белый доллар почти не используется повторно. Люди не хотят его брать при покупке «американца» в кассах или при выдаче валютных депозитов, он не имеет дальнейшего хождения. А резкий рост комиссий за обмен изношенных банкнот оправдывали высокими расходами на их вывоз за границу. Банкиры не хотят этим заниматься.

«Это не только дорого из-за закрытия в Украине неба после 24 февраля 2022 года. Самолеты долларов больше не летают, их надо возить броневиками с повышенными требованиями по безопасности. Но еще возникла дополнительная проблема с финансовым мониторингом. В ходе боевых действия было много банковских грабежей, и в обороте много не только краденной наличности, но и меченной или залитой/обрызганной краской, белизной, маслом и пр. Когда от нас идет поток таких купюр, то западные банкиры и их финмониторинг начинают задавать вопросы о происхождении такой наличности. Это подозрительно и может даже поставить под угрозу обслуживание корсчетов наших банков за границей. В то время как никто не хочет рисковать своей репутацией или доводить до ухудшения отношений с иностранными коллегами», — объяснили «Стране» в одном из банков.

Из-за всего этого у украинцев возникла масса проблем с валютообменом и потребовалось вмешательство Нацбанка.

В своем разъяснении НБУ выдал четыре ключевых тезиса:

1. Ветхие иностранные банкноты люди должны сдавать на инкассо в украинские банки, которые имеют соответствующие договоры о такой услуге с иностранными банками-корреспондентами. Они смогут вывести наличные в страны-эмитенты, в том числе в США, в его Федеральную резервную систему. Она проверит, является ли изношенная банкнота подделкой. Если та не окажется фальшивкой, то обменяет ее на новую хрустящую купюру, а подделка будет изъята.

2. Украинцам стоит обращаться в разные наши банки, чтобы найти минимальную комиссию по операциям инкассо.

3. Сроки валютообмена по инкассо устанавливаются банками самостоятельно, то есть не регулируются и по сути могут быть любыми.

Никаких ограничений или запретов на принятие и оборот белого доллара 1996 года выпуска нет. А значит, финучреждения обязаны их свободно принимать. О применении комиссии 0,5% суммы в таких случаях НБУ ничего не сказал.

4. Если банковские и небанковские обменники не будут выполнять все эти условия, то Нацбанк предложит людям подавать ему соответствующие жалобы. Их регулятор пообещал рассматривать в каждом отдельно взятом случае. При этом в Национальном банке не объяснили, каким может быть результат таких проверок.

Для уменьшения конфликтных ситуаций регулятор перечислил случаи, когда банкноты должны приниматься на инкассо, то есть не могут быть обменены в нормальном режиме:

1. Банкноты иностранных государств, которые приобрели во время обращения признаки износа, не соответствующие требованиям приложения к Положению № 1 (т.е. их уровень повреждения выше незначительного повреждения).

2. Банкноты иностранных государств, которые приобрели при обращении один или несколько признаков значительного износа/повреждения:

— разорванные (разрезанные) на части;

— с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически — сменные элементы защиты, защитные ленты);

— с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

— с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

— с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, ветхие (поврежденные вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

— имеющие явные типографские недостатки.

3. Банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

К признакам незначительного износа, согласно приложению к Положению № 1, относятся:

— локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потеря бумагой жесткости;

— отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 квадратных мм;

пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждое;

— надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;

— отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук, диаметром не более 1 мм каждый.

И самое главное: НБУ в своем разъяснении не потребовал от банков снизить свои комиссии за обмен ветхой инвалюты или белых долларов. Регулятор отстранился от этой проблемы и не пообещал ее решить. Это значит, что финансисты могут продолжить завышать свои комиссии на валютообмене.

Еще одна проблема нацбанковского разъяснения в том, что он не дал четкий (исчерпывающий) список банков, имеющих нужные лицензии и соглашения с иностранными партнерами и могущих принимать изношенную инвалюту на инкассо. Эти банки могут выводить изношенную валюту за границу. Нацбанк предложил украинцам самим собирать и выяснять эту информацию.

Хотя после полномасштабного вторжения таких финучреждений наверняка стало меньше, и на этот счет есть только неофициальная информация. Например, говорят, что этим занимаются «Райффайзен Банк» и «Приватбанк». А из официального отчета НБУ известно о резком сокращении вывоза банками инвалюты за границу: в январе-апреле 2023 они вывезли лишь $163,6 млн. Хотя даже в начале большой войны вывозили больше — $387,8 млн в январе-апреле 2022 года. А в предвоенный январь-апрель 2021-го вообще $757,6 млн — почти впятеро больше показателя этого года.

Ожидается, что на этой неделе Национальный банк проведет с финансистами специальное совещание по валютообменной проблеме, на котором будет уговаривать начать активнее вывозить изношенную валюту и белый доллар из Украины, а также понизить размеры своих комиссий. Однако банкиры не верят, что это реально что-то изменит. Потому что по действующему законодательству регулятор не имеет права влиять на тарифную политику банков и отнимать у них лицензии за завышение цен на свои услуги.

Валютчики считают, что Нацбанк сможет решить проблему только одним способом — неформально надавить на госбанки и вынудить их собирать у населения изношенную и старую валюту. Как известно, это «Приватбанк», Ощадбанк и «Укрэксимбанк». Какие тарифы при этом они поставят населению, неизвестно.

По материалам украинских СМИ