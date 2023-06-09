Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»

Шварценеггер раскрыл семейные тайны и нацистское прошлое отца. Об этом пишет Bild.

документальном сериале «Арнольд» 75-летний Шварценеггер открыто рассказал о своём прошлом. В своих воспоминаниях он поделился, что рос в строгой и жёсткой семье. Отец Густав, который был функционером НСДАП и служил в вермахте, был ранен на фронте под Ленинградом, а мать Аурелия была «фанатиком чистоты».

«Наше воспитание было очень жёстким. В доме было много жестокости. Родители нас били».

Актёр отметил, что его отец вернулся с войны с травмами и возможно страдал посттравматическим расстройством и депрессией. По его словам, отец бил его ремнём и часто демонстрировал «шизофреническое поведение».

«В три часа ночи он кричал, и мы просыпались с клокотом в сердце, потому что знали, что это значит».

После войны его отец стал начальником полиции в своём районе, но и на работе, и дома он продолжал выступать в роли тирана, стремясь поддерживать жёсткую дисциплину.