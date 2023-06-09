Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»

В Минздраве поставили точку в вопросе «эпидемии холеры» на Херсонщине
В ГУР дали прогноз по заходу ВСУ в Крым
Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов, — перехват СБУ
Зеленский обратился к мировому экообществу за помощью
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 213 770 солдат
На Днепропетровщине массово гибнет рыба из-за подрыва ГЭС
В Украине заговорили об открытии аэропорта «Львов»
Страны-члены НАТО могут отправить войска в Украину, — экс-генсек
Кинбурнская коса превратилась в остров
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 212 760 солдат