Бенджамин Робертс-Смит: военный-садист из Австралии вышел на свободу и отдыхает на Бали

Этого ублюдка зовут Бенджамин Робертс-Смит. Он австралиец.

Во время службы в Афганистане он заметил проходящего мимо мальчика, и хотя на том не было ничего, что угрожало бы ему и его сослуживцам, он пошел за ним и застрелил его.

Однажды он пришел в дом обычного пастуха, убил двух его родственников, а самого пастуха сбросил на скалы. Тот выжил и он его добил. Пастух был единственным сыном у больной матери, родился уже после смерти ее мужа. Был последним, что удерживало ее на земле.

Однажды он увидел оглушенного после обстрела старика на протезе. Убил его, а протез взял в качестве сувенира. Впоследствие он и его друзья пили из этого протеза пиво.

Ублюдок на свободе, несмотря на доказательства и общественный резонанс. Он прекрасно себя чувствует. Отдыхает на Бали.

Другой австралиец по фамилии Ассанж сидит без шансов и ожидает срока в 175 лет тюрьмы за публикацию подтверждений военных преступлений.

Это к тому, как устроен вонючий мир, то и дело мимикрирующий под «цивилизованный мир».

По материалам соцсетей