Гибель Черного моря уже невозможно предотвратить или обратить вспять, считает один из самых известных турецких геологов, профессор Осман Бекташ. В беседе с bTV новините он рассказал об уникальной трехслойной структуре этого моря, и объяснил, в чем заключается ее уязвимость.

Недостаточное количество снега и повышение температуры выше сезонных норм привели к тому, что морская жизнь в Черном море подверглась негативному воздействию, и количество рыбы сократилось. Об этом предупредил один из самых известных турецких геологов, профессор Осман Бекташ. По его словам, «глобальные изменения климата повлекли Черное море к гибели».



«Черное море имеет уникальную структуру. Оно состоит из трех слоев; верхний слой представляет собой среду глубиной до 50 метров, там много кислорода и там обитают морские жители. Под ним находится холодный промежуточный слой (температура 8 градусов по Цельсию). На дне преобладают ядовитые газы, там никто не живет».

На глубине 150-200 метров нет кислорода, и дно моря заполнено сероводородом, средний слой воды играет жизненно важную роль в постоянном охлаждении верхнего слоя и действует как кондиционер.

«Однако после 1960-х годов этот средний слой начал терять свои свойства из-за глобального изменения климата. С уменьшением прихода холодных вод с севера этот слой постепенно стал истончаться» — отметил эксперт.



Он считает, что «нижний слой, богатый ядовитыми газами, в будущем смешается с верхним и будет угрожать тем, кто живет у моря». «Эту ситуацию невозможно предотвратить или обратить вспять», — уверен ученый.

По материалам иностранных СМИ