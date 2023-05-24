Ломаченко vs Хейни: результат и комментарии. Как обокрали великого украинского боксера

Как известно, боксеры Василий Ломаченко и Девин Хэйни 21 мая оспаривали звание абсолютного чемпиона мира. Ломаченко засудили, присудив ему незаслуженный проигрыш. Тим Читэм и Дэвид Сазерленд насчитали 115-113, а Дэйв Моретти 116:112. Собрали комментарии по этому поводу.

Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко, отреагировал на поражение своего клиента в поединке с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни:

«Это крупнейшее ограбление средь бела дня. Я гарантирую, что мы опротестуем это решением, подадим апелляцию, потому что кто-то должен остановить эту несправедливость. Кто-то должен поставить бокс на место, где он должен находиться. В боксе должна быть справедливость, ведь записки этих судей совершенно безумные. Они не понимают, как усердно бойцы работают, чтобы выйти в ринг. Когда их так грабят, это недопустимо. Я обещаю, что мы это так не оставим. Мы будем подавать апелляцию. Возможно, мы не выиграем, может быть, даже скорее всего, все останется как есть. Но мы хотим показать, что должна существовать справедливость».

Девин Хейни:

«Обработка туловища — это то, что принесло мне победу сегодня вечером. Я знал, что должен вкладываться в тело. Я ломал его. Он дрался в короткие промежутки. У него было несколько хороших моментов во время раунда, но он слабо заканчивал раунды. В конце концов, люди могут говорить то, что хотят, но единственное, что имеет значение, это то, что сказали судьи. Что еще я должен доказать? Я выступаю в легком весе с 16 лет. Очевидно, что мне нужно подниматься в категориях дальше. Я дрался не так, как вы когда-либо видели меня в бою. Я навязал ему свой бой, отбил ему бока, показал свою универсальность. Я чувствую, что определенно доказал, что я один из лучших бойцов в мире. Я № 1 в своей весовой категории. Я и Шакур на пути к поединку, который пройдет либо в легком весе, либо в суперлегком, либо в полусреднем. Но мы обязательно встретимся, когда придет время».

Райан Гарсия:

«Я не могу этого понять. Такие вердикты просто вредят боксу. Ломаченко должен был быть объявлен победителем. Он наносил более чистые удары и сильно закончил поединок».

Шакур Стивенсон, бывший чемпион мира в полулегком и втором полулегком весе:

«Ломаченко обокрали, судьи лишили его четырех чемпионских поясов. Он выиграл этот бой, и сейчас Ломаченко должен быть абсолютным чемпионом в легком весе. Он был лучше и должен был победить. Я хочу драться с Хейни. Он не на моем уровне, и я собираюсь показать это. Сегодня он должен был проиграть».

Риджис Прогрейс (чемпион мира по версии WBC в суперлегком весе):

«Ломаченко победил».

Кейшон Дэвис (серебряный призер Олимпийских игр из Токио):

«Бокс — это бизнес... Прости, Василий».

Калеб Труэкс (бывший чемпион IBF в суперсреднем весе):

«Это не кража. Раунды были близкими и их можно было отдавать в любую сторону. Хотя мне и показалось, что Ломаченко был чуть лучше. Отличный бой».

Кларесса Шилдс (чемпионка двух дивизионов):

«Это было лучшее проявление мастерства, которое я когда-либо видел за 12 раундах бокса. Для меня Хейни выиграл, но это был отличный бой. Ломаченко доказал, что возраст это всего лишь цифры».

Серхио Мора (бывший чемпион WBC в первом среднем весе):

«Потрясающее боксерское шоу. Тактика, интеллект и отличное мастерство обоих боксеров... Но для меня Ломаченко победил».

Энцо Маккаринелли (бывший чемпион в первом тяжелом весе):

«7-5 в пользу Ломаченко, но если кто-то увидел победу Хейни, спорить не буду, это один из тех боев, где победу можно отдавать в любую сторону».

Джулиан Уильямс (бывший чемпион в первом среднем весе):

«Отличный бой, ничья как по мне, или небольшая победа Хейни».

Кевин Каннингем (бывший тренер Кори Спинкса, Девона Александра и Дэвида Диаса):

«Думаю, Хейни смог использовать здесь свои сильные стороны. Ломаченко — один из лучших вне зависимости от весовых категорий, большая победа Девина».

Оскар Де Ла Хойя:

«Победил Ломаченко. Если кто-то говорит иначе, то он ни хрена не смыслит в боксе».

Теренс Кроуфорд:

«Я болел за Девина, но был удивлен, когда его объявили победителем. А счет 116-112 — это безумие».

Йорденис Угас (бывший чемпион WBA в полусреднем весе):

«Василий, ты легенда спорта. Спасибо за отличное выступление сегодня. Слава Украине!»

По материалам соцсетей