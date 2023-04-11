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Дайджест > Гривна падает, а доллар растет: какой курс ждет Украину в ближайшее время?

Гривна падает, а доллар растет: какой курс ждет Украину в ближайшее время?

Агата Кловская
10.04.23 21:40
109
Гривна падает, а доллар растет: какой курс ждет Украину в ближайшее время?

За резким удешевлением доллара на прошлой неделе последовал рост его курса с этого понедельника. 10 апреля 2023 цена продажи американской валюты на черном рынке с утра поднялась с 37,62 грн/$ до 37,74 грн/$ (в прошлый вторник падала до 37,18 грн/$) с корректировкой на вечер до 37,72 грн/$. А на выкупе повысилась с 37,37 грн/$ до 37,55 грн/$ (против 36,80 грн/$ неделю назад).

Это подтверждается данными объявлений по покупке/продаже, которые люди делали на профильных ресурсах.

В кассах банков средняя стоимость доллара на продаже людям за неделю поднялась на 35 копеек — до 37,50-38,40 грн/$. А на покупке подросли на 20 копеек — до 36,90-37,50 грн/$.

У госбанков курсы держались в широком диапазоне на покупке/продаже:

— 37,0-37,50 грн/$ — Приватбанк;
— 37,0-37,70 грн/$ — Укргазбанк;
— 37,30-37,90 грн/$ — Укрэксимбанк;
— 37,20-38,20 грн/$ — Ощадбанк.

Почти не изменились карточные курсы банков: на продаже — 37,12-38,50 грн/$, на покупке — 35,84-36,90 грн/$.

Серьезную раскачку пережил валютный межбанк, где в конце прошлой недели котировки проваливались с 36,900 грн/$ во вторник до 36,57 грн/$ к пятнице. Минимальное значение этого года. До этого рынок продолжительное время держался на 36,9343 грн/$.

Сегодня же безналичная котировка спускалась до 36,85-36,89 грн/$, но к вечеру вернулась на старую проверенную отметку 36,9343 грн/$. Что казначеи объяснили ситуативными вливаниями доллара под зарплаты.

«В минувший четверг-пятницу валютную выручку активнее продавали экспортеры — комбинатам/заводам нужно было в гривне выплачивать зарплаты работникам. Самые крупные продажи наблюдались со стороны ПУМБа. А покупали доллар чаще всего Приватбанк и ТАСкомбанк. Объем торгов на площадке Bloomberg достигал $41 млн, в то время как ранее в среднем находится в диапазоне $25-35 млн. До этого из числа валютных продавцов выделялись аграрии и IT-сектор, и на продаже чаще других появлялся тот же УкрСиббанк», — рассказал «Стране» директор казначейства крупного банка.

Повышение наличных валютных курсов с минимумов достигнутых на прошлой неделе, объясняют активизацией покупок доллара. Какие-то время желающие прикупить валюты рассчитывали на более существенное снижение курсов, но после небольшой паузы, поняли, что его не будет, и активизировали свои приобретения.

Также недолго ощущалось замедление валютных продаж со стороны сельхозпроизводителей, которые в это время сдают доллар под закупку удобрений, ГМК и посевного материала. Но после эксперты снова заговорили об их валютных продажах. Говорили даже, что некоторые оформляли в банках кредиты в долларах (они в разы дешевле гривневых), и продавали их впоследствии.

«Перед повышением цен на горючее (из-за пересмотра налогов) аграрии еще активнее делают топливные запасы, и для этого им также нужна гривна», — отметил в разговоре со «Страной» финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В ближайшее время эксперты допускают дальнейшее подорожание наличного доллара. Говорят о движении к отметке 38 грн/$. Особенно на фоне новостей об ожидаемом возвращении доплат военным.

«Военным возвращают 30 тыс. гривен доплат. Посмотрим — будет ли это на практике, но возможно этот фактор надавит на гривну, и она отойдет от текущих значений. Судя по тому как наличный курс активно отходит к 38 грн/$ после разворота, полагаю, что рабочим курсовым диапазоном на ближайшее время будет 37,25-38 грн/$. Сильнее доллар может подорожать, если аграрии притормозят с продажами валюты», — спрогнозировал Шевчишин.

По материалам украинских СМИ

Тэги: доллар, гривна, валютный рынок, курс валют

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